台南月嫂「擠壓狂搖嬰兒」畫面曝！　媽難過：現在還是會聽到哭聲

社會中心／綜合報導

台南一對新生兒的父母26日在網路公開「疑似月嫂虐待嬰兒」的監視器畫面，並指出月嫂做出的種種不適當行為，如大力甩動嬰兒頭部、讓嬰兒呈「L型」姿勢坐立超過1小時、快速從腋下抱起嬰兒但沒有支撐頭部等，甚至疑似大力擠壓新生兒腹部。台南市社會局目前已介入調查，若情況屬實將會裁罰6萬到30萬元。

原PO在PTT上貼出的4段影片中顯示，月嫂在家中一樓客廳照顧嬰兒時，不斷大力搖晃嬰兒，將嚎啕大哭的嬰兒抱起時也只是簡單抓住兩邊腋下，任由嬰兒柔軟脆弱的頸部毫無支撐，整顆頭向後仰。最後一段影片中，背對著鏡頭的月嫂擋住鏡頭，疑似用雙手像做心肺復甦術（CPR）的方式，對嬰兒的腹部施力擠壓，而嬰兒的嗚咽聲也隨著動作斷斷續續。

▲監視器拍到月嫂不當對待新生兒的畫面。（圖／翻攝自PTT）

原PO表示，因為剖腹產需要休養，5月8日在網路上請來月嫂照顧新生兒，約期28天；然而，她在家中2樓坐月子的期間，一直聽到客廳傳來寶寶的哭喊聲，問月嫂也只是得到「可能生長痛」的簡短回應。她指出，因為寶寶紅屁股的狀況變得更嚴重了，調閱監視器想要查明原因，就看到了月嫂做出的種種不當行為。

該名媽媽指出，目前已經和月嫂解約並達成協議和解，所以無法公開月嫂個資，但因為和解書中沒有註明不能公開影片，便希望透過影片告訴各位家長要慎選托嬰服務，也藉此提醒對方以後要好好對待新生兒。她說，現在到睡覺前感覺都還能聽到寶寶的哭叫聲。

▲月嫂背對鏡頭，疑似雙手大力擠壓嬰兒腹部。（圖／翻攝自PTT）

影片公開後，網友紛紛怒回，「看到很憤怒啊」、「完全無法接受」、「誇張死了！對嬰兒不耐煩為何要從事會碰到嬰兒的工作」、「支持公開，避免下一個受害者」、「想賺錢也要有良心好不好，把人家小孩當什麼」、「為什麼要和解」、「如果下一個寶寶被她帶到，卻很衰被弄到頭頸部或內臟受傷怎麼辦」、「太可惡了」。

台南市社會局已經介入調查，副局長顏靚殷表示，將會透過行政會議邀集專家判定，若不正當行為屬實，將會依照《兒少權法》第97條裁罰。