悲慘畫面曝光！11歲女童全身傷重度昏迷　「兩個媽」都說：她有癲癇

記者郭世賢／新北報導

新北市一名11歲女童本月4日凌晨3時許，突然失去意識，送到醫院時昏迷指數只有3重度昏迷，醫護人員檢查看見她四肢、背部、腹部甚至連腳底都有傷，且顱內嚴重出血，需要緊急開刀，懷疑可能遭到虐待。不過，女童的生母及乾媽皆否認施虐，卻又無法交代孩子身上的傷是從哪裡來的，全案目前已由警方報請基隆地檢署偵辦。

▲ 11歲女童全身傷「顱內出血」，兩個媽拒認施虐：只打腳底板。（圖／新北市議員張錦豪提供）

警方調查，3月4日凌晨3時許一名11歲女童，突然癲癇發作趴在地板上無意識，送醫診斷竟顱內出血、昏迷指數3，全身從頭臉、四肢、腹背到腳底板，無一不傷，院方立即通報警方疑似虐童。

▲ 女童被送上救護車時，已陷入重度昏迷。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，女童與媽媽相依為命，平時住乾媽家，假日才回家同住。事發當時就是在乾媽家，但2位媽媽到案說明時，皆否認施虐，一致供稱是孩子癲癇發作，才會失去意識，眼睛是被冰桶砸到，背部紅腫則是刮痧引起，腿部的傷口是被蚊子咬自己抓破的，只有腳底是因為不乖沒寫功課，她們才打了幾下。女童受傷次事，生母沒有什麼意見，後續交由檢方偵辦。

女童乾媽住處附近鄰居說，當時救護車到場時，有聽到女童喊「頭好痛」，但不清楚是否有受虐，平時沒有任何異狀。

校方接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，2018年8月女童從其他地方轉到學校，女學生剛到學校個性沉默，學習都很正常，沒有缺課現象，學習程度都在中上程度，所以我們很遺憾會發生這樣的事情。2018年10月曾發生過女童眼睛有瘀青，校方詢問家長，家長說，女童是調皮跌倒去撞到。校方就通報社會局，社會局有了解狀況，後來一直都很正常。直到這次3月4日送醫後，我們驚覺事情嚴重。

校方有到有到醫院探視小朋友，從原來昏迷指數3恢復到6，女童狀況有漸漸好轉，生命力很強，希望她能脫離險境，回到學校上課。

新北市議員張錦豪表示，全案是女童的學校家長會長發現，事情才曝光，真的很難過，協請醫院全力搶救女童，也盼全案儘快水落石出。

▲▼ 送到醫院時，昏迷指數只有3重度昏迷，醫護人員檢查看見她四肢、背部、腹部甚至連腳底都有傷，且顱內嚴重出血。（圖／新北市議員張錦豪提供）

▼ 金山警分局表示，女童目前狀況穩定，將進一步調查受傷原因。（圖／記者郭世賢攝）