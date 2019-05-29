高三兒遭流浪狗攻擊摔車命危　母淚訴：孩子回家安全的路在哪？

記者唐詠絮／彰化報導

彰化18歲的陳姓少年5月25日騎單車去中彰運動公園打籃球，行經彰南路段，突遭2隻野狗追逐攻擊摔車，造成顱內出血緊急送往彰基加護病房治療，市民代表韓德生對於彰化市層出不窮的流浪犬攻擊事件，造成民怨沸騰與不滿，希望縣府與市府不要再互踢皮球，拿出魄力解決問題。

▲彰化18歲少年被流浪狗攻擊摔車顱內出血。（圖／彰化市民代表韓德生提供，下同）

從韓德生提供的37秒影片，從影片左方看到2隻浪浪正在攻擊騎單車的陳姓少年，陳姓少年被追摔車倒地，兩隻浪浪看到人跌到在地，便馬上轉頭離開，獨留少年在地板掙扎，被附近民眾看到趕緊叫救護車送醫急救。受傷的陳姓青年雙手手指、頸部及肩膀都有擦傷，頭部合併外傷合併蜘蛛膜下出血，有頭痛症狀，目前仍待觀察。陳姓少年的母親在醫院接受訪問，痛心表示兒子原本可以開心迎接畢業典禮，現在卻因大家保護流浪犬，讓他重傷躺在病床，「動物生命重要，人命就不重要...」、「孩子安全回家的路在哪」。

▲監視器清楚拍到少年遭狗攻擊，慘摔在地。（圖／彰化市民代表韓德生提供）

29日陳姓少年的母親在民代韓德生的陪同下公開對外說明，她說，這種攻擊性強烈的野狗，如同隨機殺人犯，然而現行政策卻沒有相關配套措施；原本開心出門的兒子，現在卻重傷躺在病床，她希望這次的事件可以喚醒大家對野狗問題的重視，也呼籲民代以及動保團體可以一起推動相關政策改進。

▲陳姓少年的母親29日出面沉痛呼籲，希望政府可以改進流浪動物相關政策。（圖／記者唐詠絮翻攝）