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印尼籍男子違規穿越馬路　遭酒駕賓士男撞飛顱內出血命危

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▲▼涉嫌將印尼籍男子撞成重傷的白色賓士駕駛，被依公共危險罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲涉嫌酒駕將印尼籍男子撞成重傷的白色賓士駕駛，被依公共危險罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名印尼籍男子在穿越馬路時，被一部綠燈直行的小客車高速撞上，造成他右大腿骨折、顱內出血，警消獲報到場將他送醫急救，雖然到院前已無呼吸心跳，經緊急開刀急救，目前已經恢復心跳，駕駛經酒測值高達0.77mg/L，警訊後將駕駛依公共危險罪移送法辦。

▼肇事的白色賓士車。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼涉嫌將印尼籍男子撞成重傷的白色賓士駕駛，被依公共危險罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

26日晚間8時許，張姓男子（48歲）酒後開車，駕駛白色小客車從新北市樹林區中山路二段往板橋方向行駛，行經東佳路口時，印尼籍男子阿萬（翻譯名，38歲）突然違規穿越馬路，張男未注意車前狀況，高速衝撞阿萬，當場將他撞飛。

阿萬被撞後倒地不起，警消獲報到場將他送醫急救，但他右大腿骨折、顱內出血，沒有呼吸心跳，情況相當危急，幸好經院方緊急開刀急救後，恢復心跳；警方表示，阿萬在穿越馬路時，未依規定行走天橋，小客車綠燈直行，但占用左轉車道，張姓駕駛經酒測值高達0.77mg/L，明顯酒駕，但相關肇事責任仍待釐清，訊後將張男依公共危險罪移送新北地檢偵辦。

▼新北市樹林區中山路二段事故現場。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼涉嫌將印尼籍男子撞成重傷的白色賓士駕駛，被依公共危險罪移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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關鍵字：印尼,違規,顱內出血

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