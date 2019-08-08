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利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範圍恐納台中以北

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▲▼利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範圍恐納台中以北。（圖／翻攝NOAA、RAMMB）

▲利奇馬持續增強，暴風圈也有擴大趨勢！（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

中央氣象局持續發布海上颱風警報，第9號中度颱風利奇馬（Lekima）持續朝西北向台灣東北近海前進，近中心最大風速2度增強至每秒45公尺，達14級風，未來還將持續增強，且暴風圈有擴大趨勢，不排除達到強颱等級，預計最快8日清晨將發布陸上警報。前預報中心主任吳德榮並指出，利奇馬颱風眼清晰，路徑雖然偏東修正，但在台灣附近轉彎時剛好是最強時候。

吳德榮表示，各國7日修正利奇馬颱風路徑預測，從通過台灣陸地路線，偏右移至東北部外海，登陸機會降低，但颱風強度還再增強，颱風眼相當清楚，已經超過中颱門檻，在台灣附近轉彎時剛好是最強時候，未來會接近強颱等級靠近。北台灣8日下半天開始雨勢增強，中南部也會有降雨，入夜後利奇馬已經走到東邊，風雨增強。

▲▼利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範圍恐納台中以北。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲▼氣象局預估未來接近台灣時強度達最強。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬不排除達強颱等級，靠近台灣轉彎！（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

吳德榮預報，8日北台灣風雨增強，9日嚴防強風豪雨，且會蔓延到中南部山區，達到豪雨等級，9日（周五）中午是影響最大一段時間，西北風吹進來，桃竹苗地區及中、南部山區雨勢明顯。提醒8日晚間到9日靠近颱風中心的縣市需注意強風影響，10日颱風遠離，迎風面中南部仍有明顯降雨，背風面天氣好轉，且回溫快速。

美軍聯合颱風警報中心（JTWC）最新預報也顯示，利奇馬強度還再增強中，有機會達到強烈颱風等級。依據氣象局觀測，7日深夜11時颱風中心位置在台北東南東方約 640 公里海面上，以時速13公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒45公尺、瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑80公里。

氣象局簡正謝明昌8日深夜11時40分在海上警報會上說明，利奇馬持續朝台灣東北外海接近，最接近時段落在8日下半天到9日一整天，未來影響台灣明顯，過去強度持續增強，中心已從原本的每秒43公尺增強到每秒45公尺，不排除可能升級至強烈颱風等級。

謝明昌指出，8日清晨北部、東北部將開始出現大雨，北東白天後雨量持續增加，午後可能達豪雨等級，其他地方也有午後熱對流；9日除北東地區，中南部也會陸續有強降雨，北部、西半部地區有機會達豪雨以上等級，風力持續增強，各地風浪也會持續增強。

謝明昌提醒，雖然颱風10日之後就會遠離，但受西南風或西南氣流影響，中部及南部山區降雨會持續。以目前利奇馬方向、速度推估，8日清晨到上午有機會發布陸上警報，陸上警戒區，依據颱風北上距離台灣地區的程度而定，目前以花蓮以北、台中以北警戒影響最高，至於路徑仍維持以通過台灣東北近海的機率最高。

▼利奇馬颱風眼清晰，7級暴風半徑已達220公里。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範圍恐納台中以北。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

▲▼利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範圍恐納台中以北。（圖／翻攝NOAA、RAMMB）

▼氣象局預估，北東地區降雨將達豪雨等級。 

▲▼利奇馬「最強時刻」撲台轉彎！睜眼擴大暴風圈　陸警範圍恐納台中以北。（圖／翻攝RAMMB、氣象局）

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關鍵字：利奇馬颱風,氣象,氣象雲,中央氣象局,豪雨,大雨,謝明昌,豪雨

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