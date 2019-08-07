　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

利奇馬持續增強！氣象局曝發布陸上警報時間點　豪雨狂炸2地區

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中颱利奇馬往台灣北方海面逼近。（圖／翻攝自RAMMB）

▲中颱利奇馬往台灣北方海面逼近。（圖／翻攝自RAMMB）

記者胡順惠／台北報導

中颱利奇馬持續增強中，首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，未來不排除升級到中度颱風上限，接近強烈颱風。中央氣象局簡正謝明昌表示，颱風目前在台北東南東方640公里海面上，8日清晨到上午有機會發布陸上警報，花蓮以北、台中以北受颱風影響最高，路徑以通過台灣東北近海的機率最高。

謝明昌說明，中颱利奇馬中心已從原本的每秒43公尺增強到每秒45公尺，從方向、速度推估，中颱利奇馬離台灣最近時間點為8日下半天到9日一整天，北部、東北部為主可能達豪雨等級，台灣其他地方也有午後熱對流，9日中南部陸續強降雨，有機會達豪雨以上等級，風力持續增強，9日各地風浪也會持續增強。

請繼續往下閱讀...

謝明昌提醒，雖然颱風10日之後就會遠離，但受西南氣流影響，中部及南部山區降雨會持續。至於陸警最快發布時間點為何時？他說，8日清晨到上午有機會發布陸上警報，目前觀測花蓮以北、台中以北受颱風影響最高，後續仍要持續觀察颱風暴風圈路徑往哪偏，如果較靠近台灣，風雨就會比較明顯，目前仍以通過台灣東北近海的機率最高。

▲▼氣象局2040記者會，簡正謝明昌說明利奇馬颱風。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲簡正謝明昌說明利奇馬颱風。（圖／記者黃軍瑋攝）

據利奇馬海警第三報資料顯示，目前颱風以每小時13公里速度，向西北進行，預測8日23時在花蓮的東方約330公里之海面上。氣象局已針對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽發布海警，提醒航行作業船隻應嚴加戒備。

另外，受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

▲▼利奇馬颱風0807 1400路徑預報。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風路徑預報。（圖／中央氣象局）

氣象專家彭啟明表示，利奇馬颱風持續增強，接近強烈等級，路徑持續往北部海面接近，最接近北部陸地距離是200公里，因為暴風圈範圍為250公里，北部陸地有可能掃到，北部、東北部周五（9日）要提高警覺，預測過程中，未來誤差100至200公里都有可能，可達每秒45公尺最大陣風。

至於哪些縣市最有可能停止上班上課？彭啟明說，關鍵是暴風圈範圍，只要在暴風圈內就一定有風雨，依照目前路徑看來，宜蘭、花蓮北部或基隆到新竹都可能受到暴風半徑影響，民眾要注意首長發布停止上班上課的訊息。

暴風圈何時才會碰觸北部陸地？彭啟明表示，周四開始有些影響，以桃竹苗以北、宜蘭為主，周五影響最大，南部山區有間歇性大雨，周六緩和一些，颱風的尾巴會稍微牽引水氣，高雄屏東嘉義台南等地山區要注意較大雨勢，等到周日雨勢才會逐漸緩和，南部還是有間歇性的雨勢，未來路徑還有變動空間，請大家持續關注。

ET快訊
她酒醒身上剩內褲「控撿屍」　2男被拍到進出房間…檢警卻笑了
蛇泡酒3個月快喝完...筷子戳一下「復活咬人」　醫生揭曉原因
快訊／日本淺間山活火山噴發！　輕井澤發「火山灰預報」

關鍵字：利奇馬颱風,中颱,颱風,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

利奇馬持續增強！氣象局曝發布陸上警報時間點　豪雨狂炸2地區

不只贏在起跑點！芝蔴街美語讓孩子「一步超越30年」

中颱利奇馬要來了！　8日交通、航班異動懶人包一次看

獨／「消失的書店」和平青鳥延長壽命到明年！60天創「賣萬本書成績」

影／中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風

快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強

應戰中颱利奇馬！　國道高架7路段依分A、B級啟動強風管制

利奇馬進逼！7至8日往蘭嶼航線全停航　停航懶人包看這裡

利奇馬恐轉強颱！全台8日「停班停課」完整懶人包看這

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

利奇馬持續增強！氣象局曝發布陸上警報時間點　豪雨狂炸2地區

不只贏在起跑點！芝蔴街美語讓孩子「一步超越30年」

中颱利奇馬要來了！　8日交通、航班異動懶人包一次看

獨／「消失的書店」和平青鳥延長壽命到明年！60天創「賣萬本書成績」

影／中颱「利奇馬」增強狂吹14級風！　氣象局：不排除達強烈颱風

快訊／大雨夜襲北台5縣市！利奇馬睜眼甩「水彈」　暴風圈再增強

應戰中颱利奇馬！　國道高架7路段依分A、B級啟動強風管制

利奇馬進逼！7至8日往蘭嶼航線全停航　停航懶人包看這裡

利奇馬恐轉強颱！全台8日「停班停課」完整懶人包看這

台中妹哭傳美背圖「沒救了」　男驚：花了3萬5！網笑暈...觀音秒變關公

中職／找回控球準星　羅力狂飆13K平新高

炫富女星陪讀8歲女兒「出動直升機」　飛上天直逼太陽…超狂防曬舉動被酸爆

中職／逆轉滿貫彈炸獅　林益全：爽度不一樣

最想要的卡通爸爸排名TOP5：廣志奪冠、也不能忽略毛利小五郎

痠痛OUT！5大療程一次整理　這方法最速效但「刺青」不能做

北北基「颱風假」3大關鍵考量　最快8日晚上6點決定

彰化83歲伯深夜賣冰…她「怒買11碗」心超酸　結局讓網眼眶紅了：有洋蔥

男子耳朵長蘑菇？崩潰痛又癢　醫生一看驚見「孢子樹海」

生活熱門新聞

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬大雨先來！水彈甩北台5縣..

利奇馬陸警時間點曝！豪雨狂炸2..

8月超強運五大星座　水逆結束發..

氣象局：利奇馬不排除升級到強烈..

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

專家曝「這8縣市」放颱風假機率..

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

女哭傳美背圖　網傻：觀音變關公

老婆建築業陪打工！1張午睡照千..

牛排賣65元　屏東街上超神價格

媽突准開整晚冷氣　她見條件猶豫..

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸..

大媽見「手錶背蓋凹槽」堅持是師..

更多熱門

相關新聞

利奇馬來襲！8日交通異動懶人包

中颱「利奇馬」7日17時30分已經發布海上颱風警報，目前颱風仍在持續增強，預估最快將於周四（8日）上午發布陸上警報，首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。《ETtoday新聞雲》 幫你一次統整8日相關交通異動，旅客出門前要特別注意。

氣象局：利奇馬不排除升級到強烈颱風

利奇馬大雨先來！水彈甩北台5縣市

利奇馬來了！郭台銘惦記10年前八八風災傷痛

應戰利奇馬！國道7路段啟動強風管制

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

她控遭撿屍　2男結伴畫面讓檢警也笑了

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

結婚4年拒絕同房！她揭丈夫褲裡「超噁秘密」

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

開槓顏清標！館長直播放話：跟他拚了

吃飯太慢！7歲女童遭母持鐵棍打死

利奇馬大雨先來！水彈甩北台5縣市

利奇馬陸警時間點曝！豪雨狂炸2地區

183高壯天菜PO不雅片約炮　前女友崩潰提告下場出爐　

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

土豪哥開戰巴哈首富嗆：錯了賠1.2億元

4星座靜靜哭完…「放空自癒」能力超強！

蛇泡酒3個月「復活」咬傷人！

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面