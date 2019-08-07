利奇馬持續增強！氣象局曝發布陸上警報時間點　豪雨狂炸2地區

▲中颱利奇馬往台灣北方海面逼近。（圖／翻攝自RAMMB）

記者胡順惠／台北報導

中颱利奇馬持續增強中，首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，未來不排除升級到中度颱風上限，接近強烈颱風。中央氣象局簡正謝明昌表示，颱風目前在台北東南東方640公里海面上，8日清晨到上午有機會發布陸上警報，花蓮以北、台中以北受颱風影響最高，路徑以通過台灣東北近海的機率最高。

謝明昌說明，中颱利奇馬中心已從原本的每秒43公尺增強到每秒45公尺，從方向、速度推估，中颱利奇馬離台灣最近時間點為8日下半天到9日一整天，北部、東北部為主可能達豪雨等級，台灣其他地方也有午後熱對流，9日中南部陸續強降雨，有機會達豪雨以上等級，風力持續增強，9日各地風浪也會持續增強。

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謝明昌提醒，雖然颱風10日之後就會遠離，但受西南氣流影響，中部及南部山區降雨會持續。至於陸警最快發布時間點為何時？他說，8日清晨到上午有機會發布陸上警報，目前觀測花蓮以北、台中以北受颱風影響最高，後續仍要持續觀察颱風暴風圈路徑往哪偏，如果較靠近台灣，風雨就會比較明顯，目前仍以通過台灣東北近海的機率最高。

▲簡正謝明昌說明利奇馬颱風。（圖／記者黃軍瑋攝）

據利奇馬海警第三報資料顯示，目前颱風以每小時13公里速度，向西北進行，預測8日23時在花蓮的東方約330公里之海面上。氣象局已針對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽發布海警，提醒航行作業船隻應嚴加戒備。

另外，受到颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生；台灣各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

▲利奇馬颱風路徑預報。（圖／中央氣象局）

氣象專家彭啟明表示，利奇馬颱風持續增強，接近強烈等級，路徑持續往北部海面接近，最接近北部陸地距離是200公里，因為暴風圈範圍為250公里，北部陸地有可能掃到，北部、東北部周五（9日）要提高警覺，預測過程中，未來誤差100至200公里都有可能，可達每秒45公尺最大陣風。

至於哪些縣市最有可能停止上班上課？彭啟明說，關鍵是暴風圈範圍，只要在暴風圈內就一定有風雨，依照目前路徑看來，宜蘭、花蓮北部或基隆到新竹都可能受到暴風半徑影響，民眾要注意首長發布停止上班上課的訊息。

暴風圈何時才會碰觸北部陸地？彭啟明表示，周四開始有些影響，以桃竹苗以北、宜蘭為主，周五影響最大，南部山區有間歇性大雨，周六緩和一些，颱風的尾巴會稍微牽引水氣，高雄屏東嘉義台南等地山區要注意較大雨勢，等到周日雨勢才會逐漸緩和，南部還是有間歇性的雨勢，未來路徑還有變動空間，請大家持續關注。