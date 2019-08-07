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兩岸大學生領袖營　台灣學子對「競爭力」最有感

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▲2019海峽青年節,兩岸大學生領袖營。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲兩岸大學生參加領袖營分享活動。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／福州報導

第七屆福州海峽青年節系列活動「兩岸大學生領袖營」近日在福州登場，兩岸學子們也在6日的分享會上暢談交流感想。桃園元智大學的林品秀表示，來大陸最想見識「高競爭」環境，期待能從中獲得成長。北京清華大學的陳宗昊則說，台灣學生與大陸學生雖有很多差異，但深入認識後，在對未來的發展、挑戰上卻有許多共鳴點。

「兩岸大學生領袖營」已邁入第三屆，本屆共120名兩岸大學生參加，有80名台灣學員來自台灣大學、清華大學、交通大學、政治大學等校，其中更有36人是首次來到大陸。120名學員又分為4個隊伍，分別參訪往長樂濱海新城、晉安古厝、榕城基層工會，以及平潭綜合試驗區。

▲2019海峽青年節,兩岸大學生領袖營。（圖／記者蔡紹堅攝）

參訪活動告一段落後，大學生營員們聚集到馬尾琅岐的海峽青年交流基地，進行包含分享會、龍舟文化體驗、夜遊閩江、聯歡晚會等一系列交流活動。

6日的分享會上，兩岸學生們上台暢談參訪以及交流的感想。政治大學的潘穎穎分享了與大陸學伴相處的感受，她表示，她的學伴很勇於表現，而且表達能力很強，經過討論後，可能是在競爭激烈的環境下所養成，「因為大家都很積極，怎麼讓自己被看到，怎麼把握住機會，就顯得非常重要。」

▲2019海峽青年節,兩岸大學生領袖營。（圖／記者蔡紹堅攝）

潘穎穎還說，從學伴的眼光來看，自己就會顯得有點懶惰，「她直接說我很懶，不過另一方面，也發現我有臨機應變的能力，並且肯定我享受生活，探索專注於自己喜歡的事情的生活態度。」

元智大學的林品秀已是第三次參加領袖營，她表示，最初想來大陸，就是想見識下「競爭力高」的環境，想從中獲得成長，「我覺得在高壓的情況下，可以激發一個人的潛能，使人更快速成長，當撐過這一段期間後，心理素質也會上升，更坦然面對所有事情。」

▼元智大學的林品秀大學生活中來大陸交流近10次。

▲2019海峽青年節,兩岸大學生領袖營。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，作為剛剛畢業的大學生，林品秀對來大陸就業有很強的意願，不過，她也特別提了一些求職上的顧慮，包含五險一金、薪資水平、消費水準、青年補助，以及返台休假等，「如果這方面的問題都能解決，那相信一定會有更多台灣年輕人來大陸就業。」

本屆領袖營的大陸團長，北京清華大學的陳宗昊則指出，在活動開始前，自己其實很擔心跟台灣學生沒有共同話題，但在深入認識後，他發現，雖然大家有著很大的差異，但是在許多事情上卻很有共鳴感。

陳宗昊表示，「像是我們都玩同一款電玩，我們會慶祝同一個節日，還有在平潭看到藍眼淚時，我們產生了一樣的感動。而最有共鳴感的，則是我們在面對未來的發展與挑戰時，都會萌生出一樣的感受，所以我認為多樣性不會阻礙我們的交流，反而是起到推進的作用。」

▼北京清華大學的陳宗昊在交流中獲益匪淺。

▲2019海峽青年節,兩岸大學生領袖營。（圖／記者蔡紹堅攝）

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