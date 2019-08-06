林則徐靠它反擊外國人！　三坊七巷揪福州「神秘小吃」

▲三坊七巷的古風郵局。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福州報導

一踏進三坊七巷就能感受滿滿的古色古香，這裡不僅記載了福州的千年歷史，更代代傳承了當地傳統名菜，層層巷弄間就藏有好幾家老字號店鋪，當地招牌小吃都可以在這裡「一網打盡」。不過除了要吃永和魚丸和同利肉燕，這裡還有一樣「神秘小吃」，相傳清末大官林則徐就是靠它，回嗆了一群外國人，這麼厲害一定要去試試的啦！

▲在蒸籠裡面的芋泥。（圖／記者蔡儀潔攝）

滾燙「福州冰淇淋」

據傳，福州先賢林則徐1839年在廣州禁煙時，曾參加一場外國使節的宴會。當時外國領事為了讓中國官員出醜，特地準備了冰淇淋來宴請。林則徐看到飄著絲絲白煙的冰淇淋，誤以為是熱菜，就吹了又吹才送入口，這個舉動讓外國領事哈哈大笑。

被當做笑柄的林則徐不久後決定，拿出家鄉美食「芋泥」來反擊。這道菜是將檳榔芋蒸熟，壓成細泥狀，拌上紅棗肉、冬瓜條等果料再蒸透取出，加入白糖和豬油後一起拌勻成芋泥。

▲灑了芝麻的芋泥。（圖／記者蔡儀潔攝）

剛出鍋的芋泥滾燙之至卻並不冒熱氣，外國領事們一見這道菜油潤光滑，迫不及待的想先嚐為快，結果被燙得洋相百出。林則徐隨後說，「這是我們中國的名菜，看起來像冷菜，實際上是熱食，你們這些，是心急吃不了熱豆腐的。」

來到三坊七巷除了參觀林則徐紀念館，嚐一碗芋泥也是一定要的，而「葉家花生湯」就能吃到道地口味。本來以為芋泥裡面加了豬油，口感會很膩，但其實吃起來不會，反而會有濃濃的油香，嚐起來綿綿甜甜的，是道很美味的傳統甜食。

▲擁有百年歷史的同利肉燕。（圖／記者蔡儀潔攝）

脆彈「肉包肉」—同利肉燕

既然來了三坊七巷，就要來吃這裡最有名的「同利肉燕」，老店就開在林則徐紀念館對面。這家百年老店始於清代光緒年間，經過了五代傳承，是個不折不扣的老字號。店裡主要賣的小吃僅有肉燕、燕絲和魚丸三樣。

肉燕看起來很像台灣常吃的餛飩，但其實兩者的外皮完全不一樣。肉燕的皮是要將豬後腿肉不停敲打，隨後均勻撒上番薯粉並搓成肉團，再用雙手拍打至結實，之後用擀麵棍一遍遍延展、拍打，不停循環重複後，變成只有0.2公分的燕皮。

嚐了一口肉燕，發現它的口感不像餛飩是軟軟的，它不僅彈牙而且帶有脆感；肉餡部分的調味則是偏濃郁，有點像肉包餡鹹香鹹香的，整個吃完第一感覺就是「好肉」，滿口都會瀰漫著豬肉的香氣。

▲永和魚丸。（圖／記者蔡儀潔攝）

台灣流入的好味道—永和魚丸

三坊七巷還有一家歷史老店「永和魚丸」，他們家以「有魚香而無魚腥」聞名，是福州現存最老的魚丸品牌，而且他們的魚丸其實是從台灣傳過去的。在上世紀二十年代，創始人劉必松到台灣一家魚丸店打工，在有了一定的積蓄後，1934年回到家鄉開店，由於他師出永和，因此取名永和魚丸，這一開就是80多年。

記者點了一碗「五福臨門」，菜名相當喜氣，裡面有鯊魚丸、鰻魚丸、魚湯、肉燕、魚卷五種丸子。裡面最大顆的是鰻魚丸，外層是魚漿做的丸子，包的是魯肉餡，吃起來彈牙濃郁，不過印象最深的是「魚丸」，它其實指的不是湯，而是一種丸子，形狀像是不規則的小塊肉羹，吃起來會有魚肉的口感。