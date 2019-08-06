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直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒　自信滿滿：要再拿一座冠軍

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記者蔡儀潔、韋依蘋、鄭思楠／台北─福州採訪報導

第七屆海峽青年節•第三屆海青盃兩岸青少年棒球邀請賽6日在福建省福州市閩江學院致強體育場舉行，吸引了兩岸8支棒球隊同場交流比賽。兩岸棒球隊員將在5天時間內賽場競技，賽外交朋友。作為前兩屆邀請賽的冠軍球隊，稻江科技暨管理學院對於比賽自信滿滿，將全力以赴再奪冠軍獎盃，「用盡全力打好每一場比賽。」

這屆比賽台灣出征5支隊伍，包括稻江科技暨管理學院、鳳翔青年隊、大成高中、六家國小、汶水國小。大陸有3支球隊參與，包括閩江學院、廈門黑虎鯊棒球隊、福州市教育學院附屬第四小學。

福州市棒壘球協會會長暨福建省棒球協會常務副會長任智雲認為，棒球廣受台灣民眾喜愛，已經成為台灣文化中的一部分，「我們在推動福建棒球運動發展的同時，有責任有義務多辦、辦好兩岸棒球交流活動，讓台胞提供更多認識大陸的機會，為在大陸的台胞創造更熟悉的文化體育環境，甚至為台胞提供在棒球產業方面的就業創業機會。」

▲直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲「稻江棒球隊」應戰福州青少棒。（圖／記者蔡儀潔攝）

稻江科技暨管理學院今年是第3次參賽，可謂信心滿滿，「就是來拿冠軍的！」教練黃茂誠接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時表示，大陸棒球隊不像台灣球隊，沒有從小就練習，很多球員都是比較晚才接觸棒球，所以相比實力差距很大，「最重要的目的是來這邊交朋友，透過比賽了解對岸的名俗風情；大陸球員也可以了解台灣球員的棒球技術，更好的提升自己。」

已經第3次帶隊出征的他經驗豐富，「大陸還是把棒球當做一種興趣在培養，和台灣不一樣，目前主要缺失的就是教練，很多教練都沒有打過棒球，經驗就跟台灣教練差距很大。」

▲直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲苗栗汶水國小棒球員。（圖／記者蔡儀潔攝）

稻江科技暨管理學院棒球隊隊長王新澤雖然是第一次參賽，但一臉輕鬆，「非常有信心，肯定要拿冠軍，主要的目的還是增進兩岸的友誼。」他對於大陸棒球選手也是好評滿滿，「沒想到大陸這麼支持棒球運動的發展，希望接下來的比賽中可以互相切磋交流棒球心得。」球員葉佳豪坦言，兩岸隊伍實力差距還蠻大，「但是也不能輕敵，要拼全力打好每一場比賽。」

閩江學院棒球隊隊員上官院昌認為，台灣棒球隊伍訓練非常規範，整體水平肯定高過大陸，「但通過比賽可以促進兩岸的各方面的交流，我們可以向台灣選手學習經驗，讓球隊更好的改進。」閩江學院棒球隊女隊員謝帆鈺此次是第一次參與棒球正規比賽，她感歎「比賽對於自己意義非凡」，「大陸的棒球運動沒有那麼流行，比賽經驗不足；希望多舉行這樣的比賽，促進兩岸交流。」

▼開幕式嘉賓合影。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲直擊「稻江棒球隊」應戰福州青少棒。（圖／記者蔡儀潔攝）

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關鍵字：海峽青年節2019,棒球,青少棒,兩岸交流

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