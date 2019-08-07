影／中颱利奇馬步步緊逼！專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

記者胡順惠／台北報導

氣象局17時30分發布中颱利奇馬海警，目前正以每小時15公里速度朝西北方向前進，預估最快周四（8日）上午就會發布陸警。至於大家所關注的颱風假，天氣風險公司總經理彭啟明表示，桃園、苗栗、新竹縣市、大台北地區（北北基）、宜蘭等8縣市，周五最有機會放颱風假，中南部較沒有機會，不過還是要由各縣市首長依據風雨情況決定。

▲利奇馬海警17時30分發布。（圖／翻攝自RAMMB）

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氣象局提醒，中颱利奇馬首波警戒區為台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，航行作業船隻應嚴加戒備。氣象局簡正謝明昌表示，目前颱風位於台北東南東方，未來路徑處於一個海溫高、垂直風切弱的地方，預估將持續增強，近中心風速有機會來到每秒43-45公尺，暴風半徑也會擴大。

▲氣象局預估未來接近台灣時強度達最強。（圖／中央氣象局）

暴風圈預估會橫掃北台灣，但仍會有變化空間。彭啟明表示，目前利奇馬結構越發完整，有機會變成強颱，而眾人關注的颱風假，最大的前提就是有沒有被颱風暴風半徑影響到，桃園、苗栗、新竹縣市、大台北地區（北北基）、宜蘭有機會達到放假標準，不過中南部比較沒有機會，還是要看氣象局風雨預測的資料，周四深夜會更清楚。

至於颱風中心會不會登陸台灣？彭啟明說，不需要緊張，中心應該不會接近到台灣，不過，暴風圈還是有掃過北台灣，北部、東北部週五仍須留意，而利奇馬周末會到上海，未來的路徑會往台灣北邊走，不排除往南或往北。

目前颱風眼相當清晰。彭啟明解釋，颱風目前還在成長當中，這也代表颱風威力很強，整個環流相當完整，後面有很多水氣支撐，會不會增至強颱還有待觀察。氣象局副局長鄭明典也說，9號颱風利奇馬強度還在緩慢增強中，現在颱風眼很明確，眼牆組織也很好。

▲利奇馬颱風眼明確。（圖／NAVY／NRL）