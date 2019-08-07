日航跨界打造機場觀光農業　鄭文燦：桃機週邊設農產物流中心

▲鄭文燦率領市府團隊赴日本進行友好城市交流訪問。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

新農業時代，連日航也跨界打造機場觀光農業！桃園市政府新聞處指出，市長鄭文燦率領市府團隊赴日本進行友好城市交流訪問，7日參訪日本航空公司，日航代表以「為什麼日本航空要投入農業相關領域-Jal Agriport 的挑戰」為主題，進行簡報說明。鄭文燦認為，市府與農委會亦規劃在桃園機場周遭設置新的農產品物流中心，發展農業。

包括Jal Agriport社長鐮形晶夫、JAL成田空港支店長中野直人、副支店長末崎裕介等人均一同出席簡報說明，日航代表於「為什麼日本航空要投入農業相關領域-Jal Agriport 的挑戰」為主題的簡報說明指出，日航與日本農產品企業Wago合作，成立Jal Agriport公司，於成田機場周邊積極推廣觀光農業及在地農產品。

鄭文燦認為該計畫非常具有創意，市府與農委會也正規劃在桃園國際機場周遭設置新的農產品物流中心，希望可以透過這次參訪，學習新的概念及方法，包括如何納入航空公司及機場周邊飯店參與，讓更多國內外旅客享用到在地新鮮的農產品。

市府交流訪問團隨後前往成田市政府，拜會副市長關根賢次。鄭文燦表示，桃園市與成田市締結友好交流城市已邁入第3年，每年雙方都會進行互訪，例如今年7月，成田市藝能團體受邀至桃園參加文化活動，9月份桃園在地表演團體將至成田市演出，期盼未來兩市能在觀光、文化、教育、國際醫療等面向有更深入的交流，此外，市府團隊也將學習如何將國際機場發展的方向，與所在城市發展目標緊密結合，打造機場經濟學。

▲鄭文燦率領市府團隊赴日本進行友好城市交流訪問。（圖／市府提供）

成田市副市長關根賢次、成田市議會議長秋山忍、副議長水上幸彥、成田市教育部長神山金男、成田市推廣部長清水活次、成田市教育委員會教育長關川義雄均一同與會。