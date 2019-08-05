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拚城市外交　鄭文燦赴日千葉、成田等縣市交流考察

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▲拚城市外交，鄭文燦赴日交流考察

▲2017年千葉縣知事森田健作‧桃園市長鄭文燦台日進行球賽交流。(圖／資料照／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

拚城市外交，讓世界看見台灣「國門之都」在桃園。桃園市長鄭文燦6日一早率市府團隊赴日本考察，為期7天迄12日返桃。市府新聞處長詹賀舜5日表示，此次將造訪千葉縣、成田市、銚子市及白井市等城市，針對離岸風力發電、長照設施、水族館及美術館等面向進行深度交流與考察。

桃園市政府於2016年在市府與日本千葉縣知事森田健作，共同簽署《桃園市·千葉縣友好交流協定》，雙方同意以共同友誼為基礎，為增進相互瞭解與友好情誼，締結友好交流協定。自此，桃園市與千葉縣即展開觀光、教育、經濟及貿易等廣泛領域的交流活動，促進兩市繁榮與發展，並透過國際交流，進一步致力友好關係。

▲拚城市外交，鄭文燦赴日交流考察

▲2016年桃園市與千葉縣簽署友好交流協定。(圖／資料照／市府提供)

鄭文燦表示，台灣與日本是好鄰居，有非常長期、友善的交流。千葉縣有成田國際機場，是日本的國際交通樞紐；桃園則有桃園國際機場，是台灣的國家門戶，雙方背景類似。此外，千葉有625萬人口，工、商、農、漁業都很發達，還有千葉港、幕張展覽館及東京迪士尼樂園等重大設施，重要性不言可喻，桃園市能與千葉縣成為合作交流夥伴，具有重要意義。

詹賀舜指出，此行預計拜訪當地僑界及政界，8月9日適逢桃園與千葉締結友好城市3週年，千葉以此邀請桃園訪日。市府團隊將透過每一次國際交流的機會，為桃園做最好的行銷，期盼與友好城市持續保持緊密的關係，更期待在投資、文化、民間交流等層面，與日本建立更多元廣泛的友好關係。

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關鍵字：鄭文燦,日本考察,千葉

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