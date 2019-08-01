桃園國際機場防疫安檢無縫接軌　航警局移交防檢局

▲桃園國際機場防疫安檢1日起由農委會防檢局接手。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

今年1月中旬起，內政部提供警力支援國境防疫安檢工作，其中防範非洲豬瘟入侵國門防疫工作，桃園機場已檢查逾2萬件豬肉製品，這項階段性任務1日起移交給農委會防檢局，航警局與農委會防檢局在桃園國際機場舉行簡單交接儀式，象徵無縫接軌國境防疫工作。

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▲桃園國際機場防疫安檢1日起由航警局交接給防檢局，象徵無縫接軌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局長黃嘉祿指出，內政部體認非洲豬瘟疫情嚴重性與對國人健康產生影響，基於行政一體原則，共同聯防執行防疫作戰，要求航警局加派警力協助防檢局，並在國境規劃針對所有疫區班機旅客手提行李進行檢查，由航警局、保一總隊派員實施行政檢查，平均每天派出190名警力過濾與阻絕肉製品入境，有效將疫情阻絕於境外。

據航警局統計，今年的1月16日至7月31日止，總共197天，所有公告疫區航班在航警與保一警力防疫下，總共執行超過31萬小時，檢查3萬多架次航班、568萬多名入境旅客，檢查出2萬6703件豬肉製品。

▲桃園國際機場防疫安檢1日起由航警局交接給防檢局，為國家大門守護防疫工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

即日起，桃機所有防疫檢查工作將移交給防檢局，但在本月15日前仍會留下部分警力指導防檢局與招聘的良福保全繼續守護防疫前線，此外，航警局警力則將回歸桃機飛安與緝毒等工作。

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