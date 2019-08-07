埔里「美人腿公主」開放報名　冠軍10萬元還提供1年工作機會

▲埔里「美人腿公主」選拔活動7日召開記者宣傳會，邀請歷屆冠軍為活動造勢。（圖／埔里鎮農會提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮盛產俗稱「美人腿」的茭白筍，佔國內茭白筍栽種面積83%，鎮農會7日舉行「美人腿公主選拔」記者會，邀請到歷屆美人腿公主走秀宣傳，鎮農會表示，今年活動豐富有趣，除選拔會有機會獲得10萬元的高額獎金外，還有健走、田間野餐等活動，歡迎民眾踴躍報名參加。

「美人腿公主」選拔活動曾經連續舉辦10年，在2016年時因多方考量停辦2年，直至今年又再度盛辦，7日於埔里鎮農會農村休閒酒莊舉行宣傳會，活動邀請到歷屆美人腿公主出場走秀，姣好身段十分吸睛。

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▲▼埔里「美人腿公主」選拔活動7日召開記者宣傳會，邀請歷屆冠軍為活動走秀宣傳。

鎮農會表示，俗稱美人腿的茭白筍是埔里鎮重要經濟作物，產量約占全台9成，水質佳、氣候適宜，埔里處處是茭白筍田。為了宣傳品質優良的埔里筊白筍，特別舉辦美人腿公主選拔比賽，即日起23日受理報名，年滿16歲且未婚、願意協助行銷埔里茭白筍的女性，不限戶籍或國籍都可報名。

鎮農會也說，為提升選拔水準，今年第一名獎金提高到新台幣10萬元，並提供1年工作機會，促銷農產品及推廣農業；並且活動內容相當豐富有趣，除有提倡全民健康的健走活動外，還有首創的筊白筍田夜間音樂野餐饗宴，茭白筍、百香果評鑑，重頭戲美人腿公主選拔也將於9月15日舉行決賽，歡迎民眾全家大小一起來參加。

報名網址：www.facebook.com/events/507165176688525/