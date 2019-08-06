開上「台灣最高橋墩」國6突停車　男翻越護欄跳下當場慘死

▲南投縣國道6號6日上午發生男子墜橋身亡意外，詳細跳橋原因警方正進一步調查釐清。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣國道6號6日上午，一名男子開車行經東行柑林路段21.7公里處時竟突然停車、下車翻越國道護欄，接著墜入20公尺深的農地，目擊民眾趕緊報案，但警消人員趕赴現場時他已失去生命跡象，至於是否為輕生、跳橋原因須進一步調查釐清。

國道警方表示，6日上午接獲民眾報案，指在國道6號東行柑林路段21.7公里處目擊有男子翻越國道護欄，從高架橋上墜落下方農地，趕到現場時男子已無生命跡象，經調閱監視器畫面，初步排除他殺。

南投縣消防局表示，上午9時許接獲國道警方通報，遂調派國姓、雙冬分隊救護車及吊臂器材車馳援；救護人員指出，接獲通報趕到現場時該處停有1輛黑色轎車，但未見車主，經確認傷者在國道下方後，垂吊下降至20公尺深的農地救援，但下去查看男子後發現他已明顯死亡，便沒再施作急救，因聯外農路難以通行，遂以吊臂器材車將男子吊掛上去交由警方處理。

▲男子墜入20公尺深的農地，警消、救護人員趕赴現場時，男子已失去生命跡象明顯死亡。

警方表示，該男子遺體已送至南投殯儀館等待相驗，事故現場狀況也排除完畢，透過車牌號碼已確認死者身分，也已向家屬聯繫，而男子身份，基於偵查不公開及自殺防治法不願透露，該男子為何跳橋、事情詳細經過正在調查釐清當中。

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