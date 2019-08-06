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南投竹山野溪護岸崩塌　林明溱允諾續辦整治工程　

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▲南投縣竹山鎮2處野溪護岸崩塌，縣長林明溱（右2）6日前往現場會勘。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣竹山鎮2處野溪護岸崩塌，縣長林明溱（右2）6日前往現場會勘。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣竹山鎮鯉魚里客人坑及照安寮，野溪護岸年久失修、崩塌，讓當地農民憂心恐造成農作損失、危及耕作安全，南投縣長林明溱6日親自到場會勘，查看2處野溪護岸後，同意投入155萬元經費進行整治，並指示農業處儘快施做工程，把農民的安全及權益擺第一。

客人坑位於鯉行路下游，農民在野溪的右岸種植香菇、甘蔗等農作，2018年縣府採用箱型石籠工法，辦理護岸整治工程，完工後成效良好，銜接下游既有水泥護岸之間，現為簡陋土堤，預計施作長80公尺的箱型石籠作為護岸。

另一處護岸，照安寮後溝坑野溪，最上游兩側已施作水泥護岸，惟中游段的砌石護岸已年久失修，且有兩處崩塌、溝面出現兩處破洞，縣府將施作長度45公尺、高度3公尺的護岸，並進行溝底鋪面。

林明溱說，2處野溪護岸都有崩塌情形，如果不儘快整治，颱風季即將來臨，若大水一來，可能會把農地沖毀，將指示農業處儘快施做，保障農民耕作安全。

鯉魚里長張介玟說，縣府去年施作護岸採用的工法，石料就地取材，兼可免除野溪清疏的必要，一舉兩得，且成效良好，去年林明溱現勘時，答應今年續辦下游整治工程，非常感謝他實現承諾，「縣長相當守信用」。

▲林明溱憂心颱風季將來臨，指示農業處盡快施作修護工程，保障農民財產、安全。

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關鍵字：南投,竹山,野溪,林明溱

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