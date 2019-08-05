合歡山獲認證成為國際暗空公園　林明溱加碼架設天文台

▲南投縣長林明溱5日宣布，縣府將在廢棄的昆陽派出設置天文台。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣合歡山經由國際暗空協會（IDA）正式認證成為我國第一座暗空公園，縣長林明溱為提升觀星週邊環境，5日在縣務會議表示將陸續投入2500萬元經費，施作鳶峰地區環境改善、觀星地點等工程，未來也將在已廢棄的昆陽派出所設置天文台。

南投縣政府觀光處表示，在周邊環境改善部分，目前鳶峰停車場的廁所及攤商平台已完工，正辦理驗收工作，並持續進行觀星、天文平台施作，總經費約1000萬元，最快9月底就可完工。至於旅遊服務中心及周邊環境的建設，工程已上網招標，經費約1500萬元，預計明年完工。

▲合歡山成為台灣第一座「國際暗空公園」。

林明溱說，由於目前合歡山鳶峰地區設置步道及觀星平台等設施仍在興建中，觀星設施尚未完成，擔心遊客到場後看了卻失望而歸，在全面改善前，決定先將高空觀景步道夜間開放，讓遊客能就近觀星，等到硬體配套設施做好，達到一定水準，再全面宣傳開放，要讓遊客有更好的觀星體驗。

另外，目前閒置的昆陽派出所，將規劃設置為天文台，成為新的觀星場地，如此一來，遊客白天走步道、看綿羊，晚上可以看星星，成為完整的旅遊路線。