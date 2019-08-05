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出門散步1小時連遇3毒蛇　南投男納悶：因為我姓許？

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▲南投縣魚池鄉許姓男子4日外出散步，接連遇到龜殼花、雨傘節及赤尾青竹絲等毒蛇（圖為雨傘節）。（圖／取自CFP）

▲南投縣魚池鄉許姓男子4日外出散步，接連遇到龜殼花、雨傘節及赤尾青竹絲等毒蛇（圖為雨傘節）。（圖／取自CFP）

記者白珈陽／南投報導

南投縣魚池鄉民許姓男子，平常習慣在傍晚時出門運動散步，但近一周內，卻幾乎天天遇到「小龍」，尤其4日更誇張，竟在1小時內接連碰到龜殼花、雨傘節及赤尾青竹絲，台灣5大毒蛇種類一口氣出現了3種，好險陳男外出時會隨身攜帶登山杖防身，這才免於蛇吻。連續好幾天遇到這種情況，讓他不禁自嘲打趣：「難道是因為我與白蛇傳中的許仙同姓，才會與蛇如此有緣？」

許姓男子說，4日傍晚6時30許用過晚餐後，拿著手電筒及登山杖獨自出門散步，一路從魚池市區晃到東池、大林等郊區，但沿途中竟然接連遇見龜殼花、雨傘節及赤尾青竹絲，讓他感覺「毛毛的」，乾脆結束散步行程提早返家，免得在鬼月間碰到不好的事。

▲。（圖／農委會特有生物研究保育中心網頁）

▲南投縣魚池鄉許姓男子4日外出散步，接連遇到龜殼花、雨傘節及赤尾青竹絲等毒蛇（圖為龜殼花）。（圖／農委會特有生物研究保育中心網頁）

南投縣消防局表示，由於近幾個月天氣燥熱，加上南投多山的地理特性，讓俗稱「小龍」的蛇類驚擾民宅的案件層出不窮，且蛇類出沒頻率幾乎與溫度高低呈正相關，2019年1月至7月消防局受理補蛇件數依序為67件、50件、116件、385件、347件、384件及383件，數字會說話，自入夏以來，平均每天獲報捕蛇的案件都在10件以上。

消防人員說，魚池鄉因環境、氣候都是蛇類的一時之選，在南投縣13鄉鎮市之中，可以算是最適合蛇類棲息繁殖的環境之一，以致被捕捉的蛇種類繁多，也包括了龜殼花、雨傘節等毒蛇在內，不像其他鄉鎮出沒的多半是無毒的錦蛇，也告知許男不用想太多，這是因為地域性、季節因素才導致與毒蛇屢屢相遇，跟他的姓氏毫無關聯。

消防人員提醒，為降低遭受毒蛇咬傷的可能，最好的方法就是遠離毒蛇常出沒的地區，而居家周圍如有雜草堆、枯木、竹林或輪胎等易吸引蛇類築巢等因素，應盡速清除，以減少蛇類闖入住家的機率。

▲南投縣魚池鄉許姓男子4日外出散步，接連遇到龜殼花、雨傘節及赤尾青竹絲等毒蛇（圖為青竹絲）。（圖／臺北市立動物園提供）

▲南投縣魚池鄉許姓男子4日外出散步，接連遇到龜殼花、雨傘節及赤尾青竹絲等毒蛇（圖為青竹絲）。（圖／臺北市立動物園提供）

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關鍵字：南投,毒蛇,許仙

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