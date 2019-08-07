荒誕謠言四處流竄…陳菊決定提告：從政成績不畏檢視

▲陳菊。（資料照／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

國安局私菸案爆發後，不斷有流言傳出總統府秘書長陳菊涉入其中，對於網友散播不實謠言，陳菊7日表示，她已決定提告，個人作為自有公斷，從政的成績也不畏檢視，但這些謠言不只傷害她，更傷害台灣社會的互信、挑起無謂的對立，模糊了是非公道的界線。

陳菊7日於臉書指出，近來有許多關於她的荒誕謠言四處流竄，包含在她以前的官邸發現1百萬元現金、國安局少校吳宗憲是她的舊部屬、在高雄市長任內貪污5百億等等，「這些謠言不只經不起事實的檢驗，更悖離常識的範圍」，卻還是在網路一再轉傳，甚至被少數媒體名嘴引用炒作。

陳菊表示，她一生投入台灣社會改革迄今40多年，個人作為自有公斷，從政的成績也不畏檢視，但這些謠言不只傷害她，更傷害台灣社會的互信、挑起無謂的對立，模糊了是非公道的界線。

因此，陳菊決定對這些中傷謠言的製造與散播者提告，她強調，這不只是捍衛個人的清譽，更是捍衛台灣得來不易的自由民主，遏止為了選舉製造的謊言撕裂台灣社會，維護民主體制的正常運作，讓公共事務的討論回歸理性溝通、找回社會的是非公道，團結攜手面對共同的未來。

▲陳菊決定對散播不實謠言的網友提告。（圖／翻攝自陳菊臉書）