蔡英文袒護？　國民黨團批：私菸案「碰到陳菊就轉彎」

▲國民黨團記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，至今真相仍未查出，國安局長邱國正3日稱對此案他「一定下重手」。對此，國民黨團3日上午召開記者會痛批，這次私菸案中，蔡英文袒護明顯，「碰到陳菊就轉彎」。

總召曾銘宗表示，對於邱國正下重手懲處、整頓國安局的作為，國民黨團予以尊重，但無非接受邱國正袒護上級長官的心態，國民黨團則無法接受。曾銘宗質疑，邱國正說「國安局迄未有上級長官或政務官參與訂購情事」，所謂的上級長官和政務官，到底是國安會？總統府秘書長、還是副秘書長？如此維護、袒護所謂上級長官的說法，國民黨團提出嚴正抗議。

曾銘宗批評，對照華航的懲處名單，僅有資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信2人，而且是「明降暗升」分別擔任董事長特助和總經理室高級專員，完全是重懲軍人、欺負軍人，國民黨團要求總統府公布所有購買私菸名單，以及追究相關人的政治責任，尤其是陳菊的政治責任。

國民黨立委委費鴻泰痛批，《總府組織法》第9條也明訂，總統府下設一位特任官叫做秘書長，綜理總統府全般事務，陳菊身為總統府祕書長，難道都沒事？陳菊擔任高雄市長12年負債3千億，沒事；颱風天睡覺，沒事；下雨冒出5千個天坑，沒事；氣爆死傷這麼多人，沒事；私菸案切割後，還是沒事。民進黨上下遇到陳菊都會自動轉彎，令人匪夷所思。

藍委林奕華也強調，根據《總統府處務規程》第3條，明定侍衛室屬總統府的組織，第5條說明秘書長為總統府的首長，陳菊還會沒責任嗎？難道除了被動說出「如果有責任，我不會規避」外，只會神隱？陳菊除了會告大學生之外，難道出面說明私菸案個人的責任，有這麼難嗎？蔡英文極力保護陳菊，難道只因為她負責總統大選的操盤手嗎？一個民主國家發生私菸案，只敢往下辦、辦軍人來顧全大「菊」嗎？

國民黨立委許毓仁表示，私菸案爆發10天，只見總統府、國安局、交通部、華航一直在打爛仗、抹泥巴，國安局的內部調查報告完全不及格、打假球，邱國正只是蔡英文找來的劊子手，把下屬全部懲處一次後與總統府高層切割出去，陳菊難道沒有參與總統出訪前會議？不知道開會內容？國民黨團要求總統府公開會議紀錄，以昭公信。