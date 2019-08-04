私菸案全推給國安局？　立委：陳菊不能再裝沒事

▲總統府秘書長陳菊。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，至今真相仍未查出，國安局長邱國正3日稱對此案「一定下重手」。對此，國民黨團3日上午召開記者會痛批，總統府把私菸案全推給國安局，總統府秘書長陳菊不能再「裝沒事」，一定要負起該負的責任。

國民黨籍立法委員費鴻泰指出，《總統府組織法》第二條明定，總統府下設六個單位，第一局、第二局、第三局、機要室、侍衛室和公共事務室。侍衛室明明隸屬於總統府，如今出問題就切割給國安局，是否下次發言單位的公共事務室出問題是否也要切割出去給行政院發言人室？

另外，《總統府組織法》第九條也寫得非常清楚：「 總統府置秘書長一人，特任，承總統之命，綜理總統府事務，並指揮、監督所屬職員。總統府置副秘書長二人，其中一人特任，另一人職務比照簡任第十四職等，襄助秘書長處理事務。」

費鴻泰表示，根據法規，總統府秘書長陳菊需綜理全部「事務」，究竟走私香菸是屬於事務？還是國安？如果是國安當然歸國安局管；「但沒有人會相信走私香菸是國安事務，且國安會組織法也沒走私香菸這一項」，走私很顯然就是事務；如果總統府事務都可以切給國安局，是否乾脆連華航也切割給國安局來監管？民進黨如今切割私菸案的理由實在荒唐。

費鴻泰痛批，民進黨如今出事「碰到陳菊就轉彎」，將私菸案責任推給國安局，擺明就是欺負軍人，這樣公平嗎？陳菊過去當高雄市長歷經負債3千億元、淹水之際在睡覺按摩、815豪雨五千個坑洞、高雄氣爆等，通通都沒事；切割私菸案只是「此地無銀三百兩」，全國人民眼睛是雪亮的，都知道侍衛室出事，陳菊秘書長不能再「裝沒事」，一定要負起該負的責任。