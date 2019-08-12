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劫情侶關看守所...匪怨「7人擠一間想跳海」　法官：監獄會輕鬆點

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▲▼象山情侶搶案兇嫌王男。（圖／記者劉昌松攝）

▲象山情侶搶案北院12日召開審理庭，涉案王男當庭抱怨看守所太擠「真想去跳海」，讓眾人哭笑不得。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

台北市1對年輕情侶於2019年4月間晚間，在象山步道遭1名王姓中年男子持水果刀搶劫，2人怕遭遇不測，嚇得交出錢包以求自保。北院本月12日召開審理庭，王男出庭時一臉不屑，對法官問話也愛理不理，直到最後請他表示意見時，他才抱怨看守所真的很難待，「7個人擠在一間，我真想去跳海！」

年約21歲的華姓男大生，於2019年4月7日晚間9時許，帶陳姓女友到象山步道散步，不料碰上王男持水果刀搶劫；當時王男1手持水果刀，1手抓著華男的手威脅道「把錢交出來，不然就砍你」。這對嚇得交出錢包讓王男搜刮，華男眼見現金被搶光，哀求王男留下1百元讓他們坐車回家，王男竟也應允，還受害情侶1百元後，喝令他們轉頭離開，並警告，「不要回頭，也不准報警！」

北院本月12日召開審理庭時，受害情侶在庭上指證歷歷，王男則盯著螢幕一語不發，對法官詢問也愛理不理，似乎有點搞不清楚狀況，甚至在法官確認證物時，還一度承認遭扣押的13張百元鈔票，都是從情侶那搶來的，讓法官不禁吐槽，「人家才說被搶5張耶！？」

法官請王男表示意見時，王男大聲抱怨看守所難待，「不想再進那房間（看守所）了，7個人擠在1間，真想去跳海…」，法官聽完揶揄，「看守所就是這麼難待，你進監牢以後會輕鬆點」，讓庭上眾人一陣笑聲。最後王男激動地站起來向法官求情，「我沒有殺人放火，這種事我做不來，我有把錢還給被害人（1百元），希望能輕判」。全案將在本月27日宣判。
 

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關鍵字：象山,情侶,搶劫,看守所

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