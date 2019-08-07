美國直擊／三星Galaxy Note 10會場今年沒有「黃黃的」　改走黑白低調路線

▲三星Galaxy Note 10會場直擊。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／紐約報導

三星電子將在美國紐約時間8月7日下午四點，也就是台灣時間8月8日凌晨四點舉辦Unpacked 2019全球發表會，而今年的發表會場地點，三星也和2018年一樣選定在紐約布魯克林巴克萊中心；《ETtoday新聞雲》記者也搶先直擊了發表會場，有別於去年的外場場佈是採用「黃黃的一根」，今年雖然也是以Note手機特有的S Pen手寫筆作為主視覺，不過今年的配色採低調黑白路線。

▼去年Galaxy Note 9發表會場場佈主視覺是「黃黃的」很大一根 。（圖／記者洪聖壹攝）

且除了巴克萊中心外觀貼上了與Galaxy Note 10相關的主視覺外，會場對面的地鐵站也同樣佈置了Note 10的視覺圖案，且S Pen還巧妙地結合了地鐵路線圖，所有的地鐵路徑彷彿是用S Pen所畫的一樣。

▼除了會場換上Note 10的主視覺外，對面的地鐵站門口也貼上了S Pen結合地鐵路線圖的圖示。（圖／記者邱倢芯攝）

再過一天Note 10就要登場了，而現在相關的產品細節似乎也洩露的差不多；綜合先前的報導，新一代的Note手機可能會沒有耳機孔，而螢幕可能會達到6.66吋，與Note 9相比螢幕尺寸較大，但是由於Note 10的邊框更為窄細，因此兩款手機的整體尺寸可能會一樣。

另外，在電池續航力方面，外傳Note 10可能配備了4,300mAh大電池，這將明顯大於Note 9的4,000 mAh電池，而今年2月所推出的Galaxy S10 Plus 電池也僅有4,100 mAh，因此在續航力的表現相當令人期待。

除此之外，Note 10與電腦的整合性可能會更高；先前三星印尼官方推特就釋出了一段預告片指出，Note 10可將降低使用者不斷地在手機與電腦之間轉換上的不便。透過Note 10内建的Samsung DeX模式，只需用連接線連結顯示器與手機，就能像操作PC一般的使用，甚至可以將手機當成滑鼠和鍵盤。這讓用戶可以在更大的顯示器上觀賞影片、作品和資料，而且手機還是可以照常使用。

更棒的是，如果你正在使用電腦看電影，若是有其他人傳簡訊給你，你也可以不需要再拿起手機就可透過電腦直接看簡訊內容，甚至可能也會有來電通知等功能。