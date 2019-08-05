免費的最貴！　男欲看國中生迷片　遭惡意連結鎖哀鳳勒索

▲台北市中山警方今5日對新型綁架手機犯罪方式提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中山警方5日對新型態詐騙提出預警！警方表示詐騙集團利用iPhone「設定登入Apple ID方式」以免費情色連結分享、徵求新遊戲試玩人員的方式，誘導民眾將手機原本的Apple ID帳號登出，誘騙民眾登出自己的帳號，這時歹徒會開啟「尋找我的iPhone」功能鎖定被害人手機，詐騙集團藉此向使用者勒索新台幣數千元不等的費用，警方在此呼籲民眾千萬別輕信不明連結，提供手機帳號密碼！

警方悉這類案例，發現被害人都是接到歹徒發簡訊邀約提供玩遊戲、或者提供免費色情網站連結，卻在連結過程中需登入自己的電郵帳號密碼，歹徒在過程中透過惡意連結，或者假欄位填寫方式，取得民眾的email帳號密碼，之後歹徒再利用「尋找我的iPhone」功能，讓民眾手機遭鎖住借此勒索匯款。

警方指出：日前1名使用iPhone的被害人，在網路社群軟體社團「國中生謎片」看到分享連結，點入後對方回覆說可用另組Apple ID看2500部國中生精彩迷片，被害人在手機上輸入對方提供的Apple ID，自己手機的帳號密碼因此遭鎖定勒索。

警方表示：以往典型的駭客，多透過木馬程式駭入電腦，鎖定文件後發郵件要求支付贖金，現在綁架勒索手法則從桌上型電腦轉到智慧型手機。警方提醒民眾就算有意願付贖金，駭客未必會協助解鎖，警方建議民眾切莫輕信來路不明的惡意連結，發生上述情況應尋求電信公司、或防毒資安公司請求協助。

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