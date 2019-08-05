IDC：蘋果Q2稱霸平板市場　iPad市佔率達38.1％

▲2019年Q2蘋果的平板市佔率位居市場首位。（圖／路透）

國際數據資訊公司（IDC）發佈第二季平板電腦的市場銷售統計數據，蘋果（Apple）的iPad依然位居首位，市佔率達38.1％。

該報告中指出，蘋果2019年第二季的出貨量為1,230萬台，市佔率為38.1％，與去年同期相較成長6.1％，市佔率比第二名的三星高出一倍以上，穩坐在平板市場的王位上。不過值得注意的是，iPad的平均售價與去年同期相比下降了7.5％。

三星（Samsung）的出貨量為490萬台，市佔率為15.2％、位居第二，與去年同期相較下滑3.1％，雖然三星是目前安卓（Android ）平板市場中少數堅持推出高端產品的品牌，但IDC表示，三星出貨主力是低端的E和A系列。

排名第三的是華為（Huawei），出貨量為330萬台， 市佔率為10.3％，與去年同期相比下滑6.5％。IDC表示，由於今年全球貿易的特殊情況，華為在平板市場的未來並不樂觀。

專注發展低階市場的亞馬遜（Amazon），出貨量為240萬台，市佔率7.4％，與去年同期相比攀升46.3％，位居第四，這與7月份的Prime促銷日應該也有關係。

至於第五名的聯想（Lenovo），出貨量190萬台，市佔率為5.8％，與去年同期相比下滑6.9％，IDC表示，儘管聯想的出貨量並不如意，但是在美國、西歐和日本等市場的成長趨勢良好。

該報告指出，平板銷售量的下滑與全球平板市場的持續萎縮也有關係，報告數據顯示，2019年第二季的全球平板市場出貨量只有3,220萬台，出貨量與去年同期相比下滑5％。

▼2019年Q2蘋果的平板市佔率為38.1％，位居市場首位。（資料來源：IDC）