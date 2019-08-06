　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

三星Galaxy Watch Active 2揭曉！配備全新數位化錶圈、健康追蹤再升級

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼三星Galaxy Watch Active 2。（圖／三星提供）

▲三星Galaxy Watch Active 2正式發表。（圖／三星提供）

記者王曉敏／綜合報導

三星稍早發佈了新一代 Galaxy Watch Active – Galaxy Watch Active 2，搭載全新進化版經典旋轉錶圈，並添增LTE連線及心電圖 （ECG）功能。

今年3月，三星發佈了首款Galaxy Watch Active，沒想到時隔短短3個月，三星就發表了第二代。由於Galaxy Watch Active並未導入Galaxy Watch系列最大賣點的「物理性旋轉錶圈」，因此操作較為憋手，為此，三星在二代中採用全新進化版經典旋轉錶圈，以虛擬的方式模仿Galaxy Watch的旋轉錶圈功能，可在曲面Super AMOLED螢幕的黑色邊框上順時針與逆時針旋轉，手錶則會給予模擬物理滾輪的咔嗒聲觸覺回饋。

▼三星Galaxy Watch Active 2採用全新進化版經典旋轉錶圈。（圖／三星提供）

▲▼三星Galaxy Watch Active 2。（圖／三星提供）

Galaxy Watch Active 2整體外形設計與初代相似，並提供40mm和 44mm 2種尺寸，電池容量分別為247mAh及340mAh。材質部分則包括輕量化的鋁製材質搭配休閒的FKM材質運動錶帶，及頂級不銹鋼材質搭配皮革錶帶，而LTE機型則僅推出不銹鋼款。規格方面，Galaxy Watch Active 2採用三星自家的Exynos 9110晶片；支援藍牙5.0及NFC，作業系統則與其他三星智慧手錶相同為Tizen；並 配備768MB RAM及4GB ROM，而LTE版本則升級至1.5GB RAM。

此外，Galaxy Watch Active 2的健康、運動偵測功能也獲得提升。以運動為例，Galaxy Watch Active 2支援手動追蹤超過39種運動模式，而跑步、健走、騎單車、游泳、划船機、橢圓健身機與動態健身則可自動偵測啟用。

據外媒報導，Galaxy Watch Active 2預計於9月27日在美國開賣，40mm藍牙版售價279美元（約新台幣8881元）、44mm 則為299美元（約新台幣9518元），台灣上市資訊待官方公佈。

ET快訊
台灣民眾黨改簡稱「民眾黨」！柯文哲允許雙重黨籍、不收黨費
3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸
一芳姐妹店「躺著也中槍」！貼3哭臉開條件喊拆招牌退加盟：寧吃
忍1年棄奧迪？林采緹認做好離婚準備　無性生活斷5年胡睿兒

關鍵字：三星,智慧手錶,Galaxy Watch Active,Galaxy Watch Active 2

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星Galaxy Watch Active 2揭曉！配備全新數位化錶圈、健康追蹤再升級

首次5G資費民調出爐！近8成民眾認為有競爭才有低價

安卓手機「玩到飽方案」曝光！Google擬推Play Pass服務　月付150暢玩手遊

Instagram準備改名了！臉書在旗下產品多加「兩個字」宣示主權

交機時間確定！　華碩ROG Phone II爆單熱銷

準備好再充值信仰了嗎？外媒、3C達人都預測新iPhone會在9/10發表

Google明年為歐盟Android用戶引入第三方搜尋引擎　選項依競價排名決定

三星電視也內建Apple TV應用程式與支援AirPlay2？！掀起新一波換機潮

Apple Card無法購買加密貨幣！高盛銀行協議曝光：賭場籌碼商品也禁買

Note 10採Exynos 9825七奈米處理器？官方推特上洩端倪

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

三星Galaxy Watch Active 2揭曉！配備全新數位化錶圈、健康追蹤再升級

首次5G資費民調出爐！近8成民眾認為有競爭才有低價

安卓手機「玩到飽方案」曝光！Google擬推Play Pass服務　月付150暢玩手遊

Instagram準備改名了！臉書在旗下產品多加「兩個字」宣示主權

交機時間確定！　華碩ROG Phone II爆單熱銷

準備好再充值信仰了嗎？外媒、3C達人都預測新iPhone會在9/10發表

Google明年為歐盟Android用戶引入第三方搜尋引擎　選項依競價排名決定

三星電視也內建Apple TV應用程式與支援AirPlay2？！掀起新一波換機潮

Apple Card無法購買加密貨幣！高盛銀行協議曝光：賭場籌碼商品也禁買

Note 10採Exynos 9825七奈米處理器？官方推特上洩端倪

大媽扮蘿莉！　「喬碧蘿殿下」換平台　直播2小時又被封

新任台南警局長鐵腕執行「安居緝毒」　逮64藥頭31人收押

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公司閉門不回應　民眾諷可以改名了

踩不死「蟑螂機器人」問世！重量不到0.1g可承載60Kg...將用於救援任務

夏季電費「比去年同期貴2倍」他怨：會不會坑太兇！　爆表兇手抓到…結局神展開

LIVE／台灣民眾黨創黨大會　「柯郭王」夢幻組合起手式

登台兩年後撤出台灣！通堂拉麵京站店營業到9/1　再祭出買一送一

南韓軍方：北韓飛行物速度逾6.9馬赫　應為短程彈道導彈

小妹妹坐博愛座被罵到噴淚　大媽瞎扯「日本人都會讓座」還嗆乘客：我在教育她

前職棒球星王傳家老婆破門抓姦　只拍到裸體反被起訴

3C家電熱門新聞

iPhone銷售崩跌　分析：民..

Instagram準備改名　臉..

近8成民眾認為「5G資費有競爭..

三星電視內建Apple TV應..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

交機時間確定！　華碩ROG P..

Google擬推訂閱服務　月付..

Apple Card使用細則：..

Line更新5大功能　左滑快速..

Sony A9G搶攻高端OLE..

外媒預測新iPhone在9/1..

Note 10採Exynos ..

蘋果Q2稱霸平板市場　市佔率3..

蘋果iOS 12.4正式版新增..

更多熱門

相關新聞

蘋果Q2稱霸平板市場　市佔率38.1％

國際數據資訊公司（IDC）發佈第二季平板電腦的市場銷售統計數據，蘋果（Apple）的iPad依然位居首位，市佔率達38.1％。

iPhone銷售崩跌　分析：民眾不買3萬元手機

首度曝光！三星Note 10突洩保護殼諜照

智慧手機銷量年減2.3%　華為打敗蘋果

三星新平板Galaxy Tab S6登場

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

剛到任3天！女教師自撞喪火海…前夫崩潰

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

利奇馬最快今轉中颱！周四起影響全台豪大雨

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

一芳台灣水果茶「20家」香港門店堅持營業

山洪暴發9死！他岸邊見遺體「穿女友鞋子」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

更多

最夯影音

更多

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面