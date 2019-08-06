　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

在「得來速車道」可使用手機？兩方掀論戰　警察給正解…65%網友全答錯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼開車,手機。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲在得來速使用手機同樣違法。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張方瑀／綜合報導

根據台灣的法律規定，在騎車或開車時「手持」電話使用，可以開罰1000至3000元罰鍰，那如果是在得來速的車道上，使用行動支付結帳呢？澳洲警局日前在官方臉書舉辦了投票，有65%的民眾認為這並不違法，但這個答案是錯的！澳洲警方解釋，在得來速的車道上使用行動支付同樣違法，必須繳交484澳幣的罰款並扣交通點數4點，但若是關掉引擎則沒有違規。

澳洲維多利亞警局（Victoria Police）2日在臉書舉辦「在得來速車道上，可以使用行動支付嗎？」的投票活動，吸引超過5萬3000人參與，截至6日共有65%的民眾認為可以，但警方立刻在底下回文公布正解，這題的答案應該是「不行」。警方解釋，在開車時使用手持電話屬於違法行為．將被處484澳幣（約新台幣1萬382元）的罰款並扣交通點數4點，如果必須使用行動支付，請先拉上煞車、關掉引擎，才能避免被認為是在開車。

▲▼澳洲警局投票。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Police）

▲有65%的民眾不清楚這項規定。（圖／翻攝自Facebook／Victoria Police）

但有不少網友認為，這樣子的規定太荒謬，「意思是我在等紅燈時關掉引擎，同樣可以用手機嗎」、「連這個都要規定，請問警察是保母嗎」、「很明顯地，法律跟不上科技的腳步」、「拿手機付錢是違法的，但用雙手拿食物是合法的」。不過也有些人力挺警察，認為只要是在道路上，都該遵守道路使用規則，「你也不想被後面分心的人撞上吧！」

澳洲新南威爾士（New South Wales）交通部發言人指出，手機的使用規則適用於所有道路，「所謂道路意旨開放給市民駕駛、停車的地方，因此也包含得來速。」當地警察也表示，如果想要在車內用手機，請務必讓車子保持「無法自行移動」的狀態。

ET快訊
台灣民眾黨改簡稱「民眾黨」！柯文哲允許雙重黨籍、不收黨費
3天內第2座世界少棒冠軍　小馬少棒中華隊二連霸
一芳姐妹店「躺著也中槍」！貼3哭臉開條件喊拆招牌退加盟：寧吃
忍1年棄奧迪？林采緹認做好離婚準備　無性生活斷5年胡睿兒

關鍵字：得來速,手機,違法,行動支付,紐澳要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

踩不死「蟑螂機器人」問世！重量不到0.1g可承載60Kg...將用於救援任務

南韓軍方：北韓飛行物速度逾6.9馬赫　應為短程彈道導彈

豪宅區飆車…失速撞「賓利+麥拉倫+保時捷」價值3800萬　駕駛嚇爛：被追殺

荒唐媽綁架女兒還賣給人蛇集團　4歲女在離家2000公里處驚險救回

史稱珍珠外交！NHK專訪蔡英文「飲料喝珍奶」　網友笑：台日走向…嚼嚼嚼

美韓聯合軍演不停　北韓爆氣：絕對讓他們付出慘痛代價！

外出工作沒留食物…2兒餓到吃罐頭　老媽延長線當鞭子狂抽

27歲女「下體藏毒」闖海關　被抓急辯：不知道誰忘在裡面

40分鐘就結束！泰國「毒奶按摩」超流行　男客趨之若鶩：痛並快樂著

在「得來速車道」可使用手機？兩方掀論戰　警察給正解…65%網友全答錯

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

18歲女選手改編《Don't Break My Heart》　華晨宇太愛了：好到不知道怎麼誇

快訊／姜丹尼爾爆熱戀TWICE志效　 JYP承認了：懷著好感交往中

BY2私下對跳拉丁畫面曝光 !　網友驚：跳國標也可以

《明日3》Veegee演唱自嘲菸酒嗓　華晨宇大讚：這個歌我太喜歡了！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

踩不死「蟑螂機器人」問世！重量不到0.1g可承載60Kg...將用於救援任務

南韓軍方：北韓飛行物速度逾6.9馬赫　應為短程彈道導彈

豪宅區飆車…失速撞「賓利+麥拉倫+保時捷」價值3800萬　駕駛嚇爛：被追殺

荒唐媽綁架女兒還賣給人蛇集團　4歲女在離家2000公里處驚險救回

史稱珍珠外交！NHK專訪蔡英文「飲料喝珍奶」　網友笑：台日走向…嚼嚼嚼

美韓聯合軍演不停　北韓爆氣：絕對讓他們付出慘痛代價！

外出工作沒留食物…2兒餓到吃罐頭　老媽延長線當鞭子狂抽

27歲女「下體藏毒」闖海關　被抓急辯：不知道誰忘在裡面

40分鐘就結束！泰國「毒奶按摩」超流行　男客趨之若鶩：痛並快樂著

在「得來速車道」可使用手機？兩方掀論戰　警察給正解…65%網友全答錯

亞洲盃射箭賽／反曲弓男團6分箭攪局　銅牌戰遭日本橫掃

【廣編】台灣零食霸主紐約實測　超酥脆口感征服時代廣場

畢冊「30歲賺1億」做到了！起底一芳老闆柯梓凱　曾燒光2億...靠台灣水果逆轉

快訊／「郭王配」花籃漏玄機　台銘在前、金平在後

大媽扮蘿莉！　「喬碧蘿殿下」換平台　直播2小時又被封

新任台南警局長鐵腕執行「安居緝毒」　逮64藥頭31人收押

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公司閉門不回應　民眾諷可以改名了

踩不死「蟑螂機器人」問世！重量不到0.1g可承載60Kg...將用於救援任務

夏季電費「比去年同期貴2倍」他怨：會不會坑太兇！　爆表兇手抓到…結局神展開

LIVE／台灣民眾黨創黨大會　「柯郭王」夢幻組合起手式

國際熱門新聞

23歲女車上生產！外婆一看女嬰..

美股三大指數重挫！道瓊大跌76..

美財政部：將中國列為匯率操縱國

男右腿冒小紅腫　竟是「死神記號..

逛美術館　6歲童遭人從10F往..

父偷兒醫藥費500萬　住飯店玩..

嬤抓2m眼鏡蛇閒晃　被咬逾50..

新北五股全渣男？日本人史上反感

殺女大生棄屍　日媒稱嫌：噁心宅

毒梟「戴面具+粉上衣」扮女兒逃..

她藏攝影機想拍毛小孩　回家看片..

一周2槍擊案　沃爾瑪堅持販賣槍..

狗狗狂吠亂衝　警察嚇到開槍誤殺..

泰「毒奶按摩」夯　男客讚痛又爽

更多熱門

相關新聞

男欲看國中生迷片　遭惡意連結鎖哀鳳勒索

警方表示詐騙集團利用iPhone「設定登入Apple ID方式」以免費情色連結分享、徵求新遊戲試玩人員的方式，誘導民眾將手機原本的Apple ID帳號登出，誘騙民眾登出自己的帳號，這時歹徒會開啟「尋找我的iPhone」功能鎖定被害人手機，詐騙集團藉此向使用者勒索新台幣數千元不等的費用。

得來速用手機付費視為開車用手機

揭秘關燈工廠　到月球都能生產

iPhone銷售崩跌　分析：民眾不買3萬元手機

澳洲省水出奇招　推「戰鬥澡」歌單

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

23歲女車上生產！外婆一看女嬰當場暈倒

三颱將共舞！吳德榮：利奇馬直逼強颱

張立東緊貼熊熊「敏感動作」被轟！

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：想約其他異性

剛到任3天！女教師自撞喪火海…前夫崩潰

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

謝和弦混血妻夢遊塗鴉T恤！網一看驚呆：這可以賣

利奇馬最快今轉中颱！周四起影響全台豪大雨

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

一芳台灣水果茶「20家」香港門店堅持營業

山洪暴發9死！他岸邊見遺體「穿女友鞋子」

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍身亡

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

SJ金希澈爆熱戀TWICE MOMO！差13歲「秘戀2年」

更多

最夯影音

更多

彰化警局水溝驚見萬尾孔雀魚　民眾拿漁網狂撈短短4天「沒了」

飛上天空...法國老爹變身「鳥人」 駕輕航機「與雁同行」助遷徙23年

我媽帽子掉了！2萌童求助靈性象 下秒牠轉身...一個move拋回～

紐約街頭初嚐台經典零食可樂果 老外吃了超愛：你給我一整包吧

新娘突落跑！殘疾男和親妹成婚 婚禮上低頭噴淚...網挺：要幸福

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面