汽車自動上鎖2月大男嬰受困　「35度高溫悶15分」媽跳腳求破窗

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名媽媽因汽車熄火自動上鎖，導致2個月大的嬰兒遭反鎖車內，求助鎖匠開門未果，最後警方只好在媽媽的同意下進行破窗，所幸嬰兒救出後健康情況無慮。警方也提醒，炎炎夏日誤將孩童單獨留於車內，容易造成孩童脫水，進而休克、死亡，造成無法挽回的結果。

▲2月大男嬰遭反鎖車內，媽媽急向警求救。（圖／記者陳凱力翻攝）



新竹縣竹北分局六家派出所警員高禎廷、蔡文馨與實習生周展煌於6日下午接獲民眾報案，自己不小心將2個月大的嬰兒反鎖在車內，當日下午室外溫度高達35度，高員與蔡員十分擔心小孩的安危，立即趕赴報案地點協助。

警方到場發現，原來是媽媽將車子停在路邊停車格熄火後，就下車先將後座嬰兒車從車內取出置於馬路上，但因為車輛鑰匙放置於車內，車輛隨即自動將車門上鎖，嬰兒因此遭到反鎖在車子裡。

隨後媽媽立刻撥打電話詢問鎖匠亦未能協助，媽媽見車子已經在太陽下曝曬了15分鐘，情況緊急，警方最後也取得媽媽同意，進行破窗，經消防人員初步檢視，嬰兒無造成任何傷害。

▲警方最後也取得媽媽同意，進行破窗，經消防人員初步檢視，嬰兒無造成任何傷害。（圖／記者陳凱力翻攝）



竹北分局呼籲，炎炎夏日誤將孩童單獨留於車內，容易造成孩童脫水，進而休克、死亡，造成無法挽回的結果。

