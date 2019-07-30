開心逛老街卻忘了車停哪　警帶迷糊夫妻「遊」街尋車

▲員警帶著夫妻倆沿街找車。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

北埔分駐所警員20日晚間執行巡邏勤務時，接獲一名婦人報案稱她和先生至北埔老街遊玩，因先生要先去找停車位，便讓她先行下車等待，然因原地久候多時，遂多次撥打手機，其先生均未接聽，婦人擔心患有輕微失智的先生遭遇不測，心急如焚的報警請求警察協助，員警到場瞭解後便開始穿梭在大街小巷幫陳姓婦人尋找其先生和車輛，最後成功的幫助他們團聚會合。

陳姓婦人表示，20日下午14時許，由先生開車一起至北埔老街遊玩，因先生要先找停車位，便讓她先行下車等候，但過了一個小時後，陳婦仍未等到先生的到來，於是打電話報警請求協助，北埔分駐所警員游宗昱到場瞭解後，先安撫婦人慌張不安的情緒，便載著婦人開始尋找其先生。

▲由於這對夫妻因這場迷路驚魂記而皆身心俱疲。

同一時間，派出所內值班台也接獲民眾報案，稱一位失智的老先生在北埔老街迷路，老先生表示忘記自己的車停在何處，值班員警聯想老先生有可能就是陳婦的丈夫，立刻前往老先生所在位置。

陳婦與先生團聚後興奮不己，先生表示，自己停好車後便徒步要與妻子會合，只是他粗心將手機遺忘在車上又剛好忘記自己的車停放何處，才會一直連絡不上妻子，最後在員警的協助下，終於找到停放於隱密巷內的車輛。

由於這對夫妻因這場迷路驚魂記而皆身心俱疲，員警不放心他們自行開車回家，便通知其家屬到場協助返家，家屬到場後十分感謝警方的協助。