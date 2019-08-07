利奇馬颱風侵台機率高　高雄區農改場籲農友加強防範

▲水稻颱風後易發生白葉枯病，高雄區農改場籲請農友應加強防治工作。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

利奇馬颱風接近台灣，中央氣象局有可能7日發佈海警報，並在8、9日明顯影響台灣，高雄區農業改良場擔心颱風過境後西南氣流可能帶來的豐沛雨量，籲請農友密切注意氣象局最新預報資訊，做好防災準備工作，加強作物植株及設施固定，並確保田間排水通暢，以降低強風及降雨可能帶來的損害；並注意風雨前後的作物病害防治，以免影響植株健康及作物收成。

高雄場戴順發場長說，颱風常造成農作物倒伏、折損，葉片、花及果實損傷，及田區浸水等情況，需於風雨來襲前做好防範措施，以減少損失。如香蕉等易倒伏作物，應加強立支柱固定。忌淹水的木瓜及鳳梨田區，應檢查園區排水溝是否需要重新挖深，以確保排水順暢，避免造成植株衰亡或腐爛。已覆蓋黑網進入催花期的蓮霧果園，應隨時注意颱風動態，若果園所在位置即將受強風影響，應預先撤下黑網，待天氣回穩後重新覆蓋。

他說，棗及木瓜簡易網室應加強固定，防範植株及設施設備損壞；果園如有架設防風網，應確認綁縛穩固。果樹園區於強降雨前或果園浸水後應避免於土表灑施肥料，以免加重衰弱根系的負擔，嚴重時可能造成植株黃葉死亡，若有補充肥料的需要，宜暫時先以葉面施肥方式補充。蔬菜園除了應加強田區排水溝渠的疏通，已達採收成熟度的各類蔬菜作物應儘快採收，減少災害損失。

而目前高屏地區水稻多屆分蘗盛期或曬田期，須維持排水系統暢通，避免積水情形。花卉方面，加強設施維護及露地栽培排水，以減少損失。