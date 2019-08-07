利奇馬3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防紫爆水炸彈

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利奇馬颱風3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防水炸彈

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▲▼利奇馬3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防大量水炸彈。（圖／翻攝RAMMB、NCDR）

▲利奇馬挾強風豪雨，來勢洶洶。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

第9號颱風「利奇馬」（Lekima）來勢洶洶，持續增強加快逼近台灣，中央氣象局最快中午將發布海上警報，不排除可能登陸，北台灣首當其衝。國家災害防救科技中心發布災害風險趨勢研判，利奇馬恐為北北基、桃竹苗、台中、宜花9縣市帶來致災雨量，北北基、桃竹、宜花8縣市則可能風力致災。天氣風險公司也分析，颱風挾帶強烈西南風，風雨影響很有感，尤其是雨的威脅。

國家災防科技中心6日分析，利奇馬朝西北西移動，強度持續增強，將直接影響台灣陸地，依據氣象局預報資料分析，其7級風暴風半徑將於8日（周四）下午接觸東北部陸地，影響台灣最劇烈時間落在8日至10日（周日）。

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▲▼利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、NAVY）

▲利奇馬持續增強、加快逼近台灣。（圖／翻攝NOAA）

災害風險趨勢研判，利奇馬致災風險時序雨區域

 【颱風接近台灣階段】
雨量致災：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、花蓮縣
風力致災：宜蘭縣、新北市、花蓮縣

【颱風影響台灣階段】
雨量致災：宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市
風力致災：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市

【颱風遠離台灣階段】
強降雨區：台南市、高雄市、屏東市、台東縣

▲▼利奇馬3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防大量水炸彈。（圖／翻攝RAMMB、NCDR）

▲▼利奇馬加速變壯了！將「增強中颱」不排除登陸　風雨先轟北部、宜花。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬3階段風雨，國家災防科技中心公布「致災10縣市」！（圖／NCDR、中央氣象局）

▲▼一張圖看：利奇馬颱風影響，雨要下在哪？。（圖／翻攝天氣風險公司）

▲一張圖看利奇馬颱風「降雨熱區」，9日北台灣紫爆！（圖／翻攝天氣風險公司）

天氣風險公司也一張圖看颱風「降雨熱區」，指出利奇馬路徑越來越明確，指向台灣北方近海通過，這次颱風的風雨影響都會很有感，因其挾帶強烈的西南風，特別強調「雨」的威脅，降雨模擬圖顯示，9日中部以北、南部山區都達到「紫爆」，可見雨量驚人。

7日（周三）上午各地仍為多雲到晴天氣，午後隨颱風外圍環流接近，大台北、宜蘭開始有間歇性雨勢。

8日（周四）暴風圈逐漸進入東部、北部陸地，風雨明顯增強，越晚風雨越大。

9日（周五）颱風中心由東向西掠過北部近海，行進速度放慢，是颱風影響最劇烈期間。北部、中部與各地山區受颱風環流影響，需嚴防大量、持續性的降雨。

10日（周六）颱風開始北上遠離，但持續引進強烈偏西風至西南風。北部、中部山區與南部山區仍有明顯降雨，至晚間颱風遠離後轉趨緩和。

看更多報導：
►利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」

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關鍵字：利奇馬颱風,氣象,氣象雲,中央氣象局,天氣風險,國家災害災防科技中心,致災,降雨熱區

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