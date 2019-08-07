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利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假

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▲▼利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA、NAVY）

▲利奇馬不排除恐登陸台灣，帶來強風豪雨。（圖／NCDR）

記者許力方／綜合報導

三颱鼎立！天氣風險公司總經理彭啟明表示，第9號輕度颱風利奇馬（Lekima）持續增長中，未來1、2天內就會開眼，預計8日下半天暴風圈就會碰觸台灣東半部陸地，9日（周五）影響最大，颱風中心登陸機會高，暴風圈通過地區很有可能會放颱風假。中央氣象局最快將於7日中午發布海上警報，8、9日風雨最明顯，西半部、東北部有豪雨以上等級降雨發生機率。

氣象局觀測，輕度颱風利奇馬6日晚間8時位於鵝鑾鼻東南東方870公里海面上，近中心最大風速達每秒30公尺，相當於11級風，瞬間最大陣風每秒38公尺，相當於13級風，7級暴風半徑180公里，已達輕颱上限，最快7日凌晨至早上將增強為中颱，加速以時速13公里速度，持續以西北、朝台灣東北方近海接近，預計8到10日是影響最明顯時候，但利奇馬颱風未來動向仍有調整空間。

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▲▼利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假。（圖／翻攝NOAA）

▲▼利奇馬「登陸颱」周四放颱風假？　吳德榮：別急！三颱牽制恐走「3條路」。（圖／翻攝RAMMB）

▲利奇馬持續增強、加快，朝台灣東北近海逼近。（圖／翻攝NOAA、RAMMB）

氣象局預報，7日受利奇馬外圍環流影響，北部及東北部出現短暫陣雨機率將明顯提高，越晚降雨會越趨明顯，有局部較大雨勢發生機率，花東也會有局部短暫陣雨，至於中南部則以多雲到晴為主，午後仍有局部短暫雷陣雨，尤其山區及嘉義以南平地機率更為偏高。

利奇馬侵襲機率圖顯示，未來120小時內颱風7級風暴風圈通過台北、基隆、宜蘭都超過80%。氣象局表示，8至10日受利奇馬及其外圍環流影響，各地陸續出現強風豪雨，8日風雨明顯主要在北部、東北部及東部地區，有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；9日隨風向轉為西南風，除了離颱風中心較近的北台灣風雨持續外，中南部降雨也轉趨明顯，西半部、東北部都有豪雨以上等級降雨發生。

預計10日白天以後颱風有機會逐漸遠離，但迎風面的中南部仍有局部大雨或豪雨發生機率，氣象局提醒，颱風路徑預報存在不確定性，往北、往南偏一些都會使各地的風雨有所不同。

▲▼利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假。（圖／翻攝NOAA）

▲▼利奇馬龜步逼台「豪大雨彈」灌3天　風雨時程表出爐！氣象局：2地區強風豪雨。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲北台灣首當其衝！利奇馬未來120小時暴風圈80%侵襲北基宜。（圖／中央氣象局）

彭啟明分析，8日下半天利奇馬暴風圈逐漸碰觸東半部陸地，尤其9日影響最大，最接近台灣，路徑預測可能從北部海面通過、到彭佳嶼或以北一點，甚至到宜蘭通過，1、200公里誤差都有可能，落差在正常範圍內，颱風中心通過台灣陸地機會大，未來1、2天將開颱風眼，「利奇馬相當有威力、附含很多水氣」。

彭啟明指出，9日利奇馬颱風中心不一定會通過北部，但縱使不接近北部，暴風圈也一定掃過北東，雨勢先從北東開始下起，再下到西半部，10日慢慢脫離暴風圈威脅，11日天氣轉好。利奇馬應不會有太強西南氣流，但只要是颱風都有西南環流，8日開始雨就和平常不一樣，9日雨量不小，暴風圈通過的地方很高機會有颱風假。

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