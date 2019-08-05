三重夜歸女遭飛車搶包　超顯眼「蘋果綠」機車讓2匪栽了

▲搶匪飛車搶奪夜歸婦人包包，但因為騎乘機車太顯眼仍落網。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名女子3日凌晨搭UBER返回大同南路住家，下車之後還沒來得及進家門，一輛雙載的機車就飛車搶奪他的肩背包，並往板橋方向逃逸，女子因此損失了1500元現金及一台iPhone7，警方獲報後組成專案小組偵辦，由於搶匪騎乘的車款特殊，即便懸掛偷來的車牌犯案，不到5小時仍在板橋被緝捕到案。

警方調查，被害女子是從士林地區搭乘UBER回到三重的大同南路住處，凌晨3時許下車後等UBER司機開走後，突然被2名戴口罩的男子共騎1輛機車搶奪包包，搶匪隨即往板橋方向逃逸，驚魂未定的婦人趕警通報警方，因為包包內的手機有婦人許多珍貴的相片回憶，希望員警能協助尋回。

據了解搶匪蔡男、黃男（38歲）是板橋的治安人顧慮人口，當晚騎乘一輛宏嘉騰的蘋果綠顏色機車，並懸掛偷來的車牌，從板橋沿路尋找目標犯案，得手後經過新北大道時還刻意換回原本的車牌。

搶匪車子顏色、款式實在太過顯眼，專案小組以車追人，並在他們板橋住處埋伏，果然等到2嫌返回時將其逮捕歸案，並在車廂內查獲失竊車牌及行搶時的衣物。並在住處查獲被害人遭搶的手機、身分證及贓款，並查到毒品及吸食器，全案訊後依照刑法搶奪、竊盜及毒品危害防制條例將2嫌送辦。

▼警方在車廂內查獲搶匪犯案時所穿衣物。（圖／記者陳豐德翻攝）

