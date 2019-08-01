彰化男揮刀強闖…左腿中槍逃鄰宅！「屋內有小孩」警急攻堅逮人

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化芳苑警分局二林分駐所7月31日中午12時許接獲民眾報案，指稱一名謝姓匪徒持刀闖入民宅中強盜，還揮舞菜刀傷人，由於當下屋內仍有老人、小孩，情況相當危急，警方趕抵現場後第一時間喝令放下刀械，但謝嫌不從，甚至還意圖持刀砍警。警方見情況可能失控，依法使用警槍擊中謝嫌左大腿，並攻堅將其逮捕，訊後解送地檢署偵辦。

▲謝嫌左大腿遭射傷後仍然逃往隔壁民宅，警方集結優勢警力攻堅，將他壓制在地。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，當天中午12時25分接獲民眾報案，謝嫌持刀闖入民宅中強盜，一名男子遭其砍傷；員警趕抵現場時，謝嫌仍然手持菜刀不斷揮舞，當下立即喝令放下刀械，但謝嫌絲毫不理，甚至還意圖揮刀攻擊員警。警方見狀後依法使用警槍，朝謝嫌左大腿扣下板機。

謝嫌中槍濺血後，自知不敵警力，持刀往隔壁民宅3樓頂樓竄逃，持續與警方展開僵持，還一度朝著員警丟擲菜刀、鐵條等物。警方考量民宅中還有老人、小孩，情況十分危急，分局長王國峯獲報後趕抵現場指揮，先行封鎖現場，疏散屋內民眾後規劃攻堅圍捕，待支援警力到場後，王國峯親自帶隊攻堅，終於在12時55分趁著謝嫌不注意時將其制伏。

警方表示，中槍的謝嫌與遭砍傷男子經送醫治療後均無生命危險，目前謝嫌在訊後已解送地檢署偵辦，全案正進一步調查釐清中。

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▼警方在頂樓處集結，趁著謝嫌不備時一擁而上將其逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）