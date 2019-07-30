3笨賊扮假警察拿玩具槍強押男子討錢...慘敗在一堆零錢上

▲笨賊持玩具手槍押人要錢，被依強盜未遂罪判刑5年。（圖／達志／示意圖）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化阿志（化名）缺錢花用，夥同獄友阿勇（化名）及小明（化名）到超商買玩具槍及口罩扮警察，對有販毒嫌疑的被害男子亮出假搜索票，強押入住屋內找毒品及財物，被發現是假警察後在車內發生打鬥，被害人拿出電擊棒反擊，最後拿身上錢朝3人丟去，逃離報警；3嫌被彰化地院依強盜未遂罪分別判刑5年及4年。

判決書指出，阿志與阿勇等人於2016年12月28日晚間到員林市某商店購買黑色塑膠製玩具槍1枝及口罩2個，議定以配戴口罩假扮警察方式，向被害人強盜毒品及金錢，晚間8點見到被害人駕駛自小客車回家，便持假手槍向前喝令「不要動，我們是警察，把毒品跟錢交出來」，持假傳票冒充警察行使搜索職權，還對被害人恐嚇「找不到毒品，不然錢也可以，上車再說」，遂押走被害人並開走被害人車輛離開。

為了取信被害人，阿志將車開往員林警分局外，佯裝下車進入分局請求警力支援，卻是進入借廁所，上車後向被害人佯稱「所有的學長都出勤，無法支援」，林男恐嚇「你今天一定要拿毒品給我們，沒有毒品，錢也可以」、「看你身上有多少錢都拿出來」、「身上所戴金項鍊材質是真的還是假的」等語，讓被害人識破說「兄弟們，你們演這齣不要以為我不知道」，持電擊棒與阿志等人打鬥還提及「跑路」等語，林男等人為求脫身，將車開到百果山附近，要求被害人不得報警。

雖然阿志向法官辯稱，沒有要強盜金錢，只有要求交出毒品，但被害人曾將身上2、300元現金零錢丟向阿志等人，並說「你們要錢我全部都給你」，接著逃離現場等。

法官審酌後認為，阿志等3人強押或毆打被害人，且就案情有所隱瞞或改口，辯詞不足採信，彰化地院判決，依強盜未遂罪，判處阿志5年徒刑，共犯阿勇、小明各處4年徒刑，案件目前上訴到最高法院審理中。

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