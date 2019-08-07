韓國瑜新語錄「選舉最大祕密」　王定宇佩服：趙少康竟能忍住不笑

▲韓國瑜獲得國民黨提名正式投入2020大選，首場造勢活動吸引眾多韓粉到場支持。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜在7月27日播出的政論節目上，說出「選舉最大的祕密就是，票多的贏、票少的輸」等話，掀起網友模仿、惡搞潮。民進黨立委王定宇6日晚間也在臉書PO出截圖並調侃，「我最佩服的是，趙少康竟然能忍住不笑！」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

韓國瑜先前接受政論節目《少康戰情室》的專訪，暢談2020總統大選路上遇到的挑戰與希望，而主持人趙少康提問有沒有什麼贏得大選的策略，他回答，「選舉最大的祕密就是，票多的贏、票少的輸」。這番話很快在網路上引起熱烈討論，甚至被網友列入韓國瑜的新語錄；但也有粉絲大讚韓應對很得體，「口才真的超級好！」

王定宇6日晚間也在個人臉書PO出節目截圖，並跟著照樣造句酸說，「這件事我最佩服的是，趙少康竟然能忍住不笑！另外，定宇也想貢獻一個關於『兄弟』最大的祕密，那就是『哥哥的年紀大，弟弟的年紀小』！」

▼▲韓國瑜談論選舉最大的祕密。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

其實，近日韓國瑜的新語錄不只有上述的選舉最大祕密，他本月3日前往桃園走訪，先用「擔心現在，害怕未來」8個字形容台灣現況，接著又說，「鳥有一對翅膀才能飛，腳踏車要有一對輪子才能騎，立委是另一隻翅膀、總統是另一隻翅膀、要湊成一對才能飛，總統帶著國會開始翱翔九霄。」

韓國瑜強調，要改變命運就像到廟裡燒香一樣，「你一定看到右邊寫著『國泰民安』、左邊『風調雨順』，而風調雨順要靠媽祖、老天爺，但國泰民安要靠自己，自己決定國家命運、下一代未來。」

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