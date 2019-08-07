柯文哲批蔡英文幕僚貪汙　連勝文：想合作的人應看

▲蔡英文、柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲5日批評總統蔡英文，「你把國家搞成這樣，你沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪污，不是嗎？」，引起總統幕僚抗議，要求柯文哲道歉。對此，國民黨中央委員連勝文6日表示，對於柯文哲批評蔡英文幕僚貪汙，他要大聲稱讚，但柯文哲與民進黨從互相疼惜到翻臉，不過三年，「這絕對可以給任何想與老柯合作，或是在商場上精通策略聯盟、公司併購的專家，一個非常好的研究案例！」

連勝文6日在臉書表示，柯文哲能夠勇敢的踢爆，蔡英文身旁，這群在2014年與他緊密結合，力挺他參選市長的人，全部是貪汙犯的驚人內幕，「我個人是破天荒的大聲稱讚！」

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

連勝文認為，「現在的民進黨，就好像被狼拋棄的狽一樣！但想當初2014年時，老柯與他口中這群貪汙犯，可説是肝膽相照、水乳交融！不知道柯文哲是否也應該就當年與這群貪汙犯群居終日的不堪往事，也向社會大眾道歉？「還是說懇請柯皇下詔罪己，他比較聽的進去？」

連勝文還說，曾強調自己是墨綠的柯文哲，與系出同源的民進黨，從互相疼惜到徹底翻臉，期間不過三年，「這絕對可以給任何想與老柯合作，或是在商場上精通策略聯盟、公司併購的專家，一個非常好的研究案例！」