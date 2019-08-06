柯文哲網路聲量躍升第二反超蔡英文　「郭柯合作」討論度瞬間飆3倍

記者陳弘修／台北報導

台北市長柯文哲6日舉行「台灣民眾黨」創黨大會，他與鴻海集團創辦人郭台銘﹑前立法院長王金平結盟的消息傳出後，三人聲勢直上，除了有民調顯示「郭柯結盟」的支持度首度超越總統蔡英文與高雄市長韓國瑜外，根據《小編神器》粉絲團最新的分析報告指出，「郭柯合作」的討論聲量在近期有飆升的趨勢，光是8月1日柯文哲組黨消息曝光後，討論他與郭台銘合作的聲量瞬間標到1709則，飆漲幅度高達三倍。

針對2020總統大選的參選人聲量分析，《小編神器》粉絲團所公布的最新報告，是由SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人所帶領的團隊，結合Largitdata大數軟體的技術，以 Infominer 工具進行數據調查與分析，調查時間為7月15日至8月4日，分析的來源，包括新聞、臉書粉專、PTT、臉書社團、論壇、部落格、影音頻道等。



根據調查團隊的網路聲量分析報告顯示，郭台銘、柯文哲兩人是否合作的討論聲量，在7月15日國民黨公布初選結果時僅有259則，與韓國瑜當日的5,352則聲量有極大的差距，顯示「郭柯合作」在當時的關注度並不高。

但在柯文哲8月1日組黨消息曝光當天，郭柯合作的討論聲量則飆升至1709則，成長幅度達近三倍，而之後幾天的相關輿論也維持著一定熱度。

SoWork社群行銷顧問成長總監王俊人表示，若與其他參選人作比較，在近期（7月29日至8月4日）的網路聲量排名中，韓國瑜仍為聲量焦點、柯文哲因為組黨消息而躍居第二位，讓蔡英文的排名跌至第三，郭台銘則緊追在後，從數據上看來，顯示這四人間的競逐在一週內也產生了重大的變化。

王俊人說，郭台銘雖於初選落敗，其聲量數卻不輸其他候選人，且「郭柯合作」的討論度更在組黨後隨之受到拉抬，顯示參選態度目前雖然曖昧不明的郭台銘與柯文哲，網路活躍度卻是相當地高。

至於情緒分析部分，王俊人則指出，根據分析報告結果，候選人間的正負向情緒比中，負向情緒佔比由高至低依序為蔡英文、韓國瑜、柯文哲、郭台銘，顯示蔡英文在私菸案後的傷害仍舊持續，甚至高過一向備受爭議的韓國瑜，而負向情緒佔比最低的郭台銘﹑柯文哲，則顯示了兩人在網路口碑上所具有的優勢。

王俊人表示，綜合以上觀察也可以發現，郭台銘、柯文哲兩人若憑藉較佳的網路口碑尋求合作，兩人較低的負向情緒佔比將是其吸引中間選民的一大利器，且會對原先「蔡韓對決」的選情帶來相當大的衝擊，接下來就是看郭、柯兩陣營下一步是否有具體的結盟動作，而這也將成為近期內在網路上備受關注的網路聲量重要議題。



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