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蔡英文千坪祖墳遭抗議！「全台最大違建」　侯友宜回應了

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▲▼侯友宜6日受訪。（圖／市府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／市府提供）

記者趙蔡州／綜合報導

反對總統蔡英文的團體「全民拔菜總部」6日動員人力到新北市政府抗議，並且舉報蔡英文家族的祖墳是大違建，希望市長侯友宜能做出決斷予以拆除。對此，新北市長侯友宜則表示，之前已有針對墓園進行勘驗及裁罰了，不過現在又有民眾陳情的話，他也會請相關單位到場再次勘查。

臉書社團「全民拔菜總部」成員到新北市政府抗議，舉報蔡英文家族位在新北市新店區的千坪墓園是大違建，全國民眾也都知道這一個祖墳是違建，他們已經抗議很多次但政府都沒有處理，因此希望新北市市長侯友宜能拿出魄力，拆除這一座全國最大的祖墳違建。

除了具體的行動之外，還有一名網友在侯友宜臉書留言，要求侯友宜依法拆除違建，接著還嗆聲「若不敢拆除，就是沒種太監、草包、飯桶。」

▲▼全台最大違建祖墳！蔡英文父墓園被檢舉　侯友宜將勘查。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

▲侯友宜表示，「市府民政局已經受理，將安排時間到現場去會勘。」（圖／翻攝自侯友宜臉書）

對此，侯友宜也在臉書回應，「市府民政局已經受理，將安排時間到現場去會勘」，但也強調其實政府早在民國99年（2010年）就已經派人前往勘驗，目前蔡英文家族祖墳已經是合法的私人墓園，以前不合法的部分也已經做過裁罰，「不過，現在既然又有人再陳情，他將會請新北市民政局再到現場勘查。」

新北市政府民政局殯葬處處長黃秀川6日也親自收下舉發函，未來民政局將與農業局、工務局、地政局等單位合作，了解相關事證之後再依規定辦理。

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關鍵字：違建,蔡英文,侯友宜,祖墳

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