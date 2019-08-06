鎖都換了！擺爛夫妻「姊~對不起」拿走4萬6600　字條曝光...網一看秒吐血

▲紙條錯字連篇。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名女網友今爆氣發文，表示老弟和弟妹這對夫妻，不僅都沒有工作，還因繳不出房租，分別回娘家及她丈夫公司「偷拿錢」，氣得她狂飆三字經。而弟弟留下的紙條錯字連篇，讓網友們全看傻，直呼「請他們進監獄好好學中文」、「幫國文老師Q一波」。

女網友在「爆廢公社二館」怒道，「這對廢物夫妻已經第2次來我公司偷錢，我遙控器都換了，到現在還想不通他怎有辦法進來。廢物女回娘家偷，廢物男來我這偷，兩個都不工作，活不下去你們兩個畜生可以去@#$%^&*，到底為什麼要來害我？」

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面對親弟弟惡劣的行徑，她氣憤又無奈，「我怎麼在公司做人？怎麼在我老公面前抬起頭？你關出來幫你走正路的是我先生，最後你來害的還是我。」

▲夫妻倆都沒工作。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

同時，原po也貼出弟弟留下的紙條，上面寫道「對不起，因真的沒辦法了，所以才走著下下之ㄔㄜˋ（正解：策ㄘㄜˋ），所以沒這比（正解：筆）錢就要睡公園了，有找工作了，這幾天會上班，等上班有領錢在（正解：再）還你們。姊對不起。」

po文一出，網友們全傻眼，紛紛回應「報警吧，話說錯字也太多，看了真痛苦」、「提告吧！這種垃圾家人，斷絕關係吧」、「讓他們睡牢房」、「沒讀書真可怕...」、「報警處理！這才是真正對妳弟好」、「好多錯字，注音也能錯」。

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