尪傳領養資訊「慘遭截圖出賣」　人妻藤條伺候：以為有寶貝就沒事？

▲ 人夫慘被截圖出賣 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

截圖傳給別人的時候，還是花幾秒鐘確認一下畫面，以免有不可告人的資訊流出去。一名男網友今日截了領養寵物的訊息給太太，沒想到剛好截到對方傳來的訊息，名稱也因此曝光，讓太太看傻表示要買藤條修理了。

一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示先生今日傳了一張「領養狗狗資訊」截圖給她，雖然圖片乍看之下沒什麼問題，但仔細一看才發現，在老公的Line中，她的名字竟然叫做「有夠歡的寶貝老婆❤」。雖然名稱有愛心又有寶貝二字，她還是忍不住翻白眼表示「不說了，先來去買枝藤條等他回家。」

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▲老公大膽！還擅自偷改！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO表示，其實她原本是把自己設為「溫柔體貼的寶貝老婆」，沒想到被淘氣老公擅自改為「有夠歡」（很盧、任性之台語），看來今日準備讓他睡在公園了。

貼文一出，許多網友紛紛替老公哀悼，「罐頭塔送上」、「以為加個愛心就沒事了是不是」、「快讓他知道妳有多歡」、「真的歡，還PO上來」、「桃園代表前來致意」、「要不要幫先叫好救護車」、「哪裡可以登記獻花獻果」、「他少打個字是『有夠歡快的寶貝老婆』」。

其他人則是安慰原PO要知足，「有給你打寶貝老婆不錯了，起碼沒簡稱你歡婆」、「雖然歡，但還是寶貝老婆」、「我都叫我另一半『死沒良心的』」、「是有夠喜歡啦」、「我男友打『上輩子燒錯香才遇見妳』」。

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