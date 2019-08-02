天天2片蔥花大餅！男客「吃膩了都餵鳥」狂買n個月　自爆目的…老闆秒QQ

▲大餅老闆的常客「買餅之意不在吃」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

擔任服務業的人會遇到各種顧客，也會發生許多趣事，一名賣餅的老闆就常分享這些日常。他日前曾遇到有客人拿30元想買50元的大餅，還有大媽趁他收攤時要「送我一片餅，反正你也賣不完」，都讓他忍不住看傻。近日又遇到一位天天來消費的客人，他好奇「吃不膩喔？」得到的答案讓他超級哭笑不得。

這位賣蔥花大餅的老闆在臉書《爆廢公社二館》貼文，他遇到一位男客人，連續好幾個月都來買蔥花大餅，忍不住好奇，難道對方都吃不膩嗎？近日老闆終於開口詢問，也貼出2人對話：

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男客人：我要兩片葱花大餅。

蔥花餅老闆：這幾個月你每天來買，都吃不膩喔？

男客人：早就吃的膩了，我現在都拿去公園餵小鳥。

蔥花餅老闆：那你為何還要來買？

男客人：（手指著店内女店員）我是要來看她的！

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▲男客「買餅之意」在女店員啊 XD（示意圖／PAKUTASO）

看到對話後，其他人紛紛笑噴，幫老闆QQ，「聽見老闆心碎的聲音」、「懂撩」、「公園的鳥大概也吃膩了吧」、「這年頭，如此誠懇又真性情的人不多了」、「不要餵小鳥，試著餵女店員」、「聽見餵小鳥不知道該開心還是難過。」

許多網友則是敲碗，要原PO貼出女員工的照片，「所以我說……女店員照片呢」、「那你怎麼只讓我看大餅」、「我也想看她」、「老闆別藏私，我也想看」、「有圖有真相」、「放女店員的照片好嗎？」

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