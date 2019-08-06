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潘恒旭撿到槍對準「打韓悍將」　連7發嗆：顏寬恒讓你變消波塊

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▲潘恒旭直接在臉書開嗆陳柏維 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘恒旭直接在臉書開嗆陳柏維 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市觀光局長潘恒旭又開砲了！就跟過往風格一致透過臉書，這一次的對象是台灣基進黨的陳柏維，潘恒旭在自己臉書上頭寫了7點，最後一點甚至還支持「顏寬恆讓你變消坡塊」，字字火藥味濃厚。

這篇貼文是在6日八點左右貼出，潘恒旭在臉書上先是貼了陳柏維的競選文宣照片，黑色底的文宣搭配黃色的「抗中保台，最佳選擇」格外明顯，不過潘恒旭寫了七點，第一點就是「不是3Q是Sorry吧」，接下來就是「所以你有什麼資格嘴砲講別人，自己愛選想選要選，就不用一堆冠冕堂皇的理由，最看不起這種言行不一，藉口一堆的政客，都2020了還不長進，只會玩一中一台牌」，以上分列第二點到第四點，然後第五點開始「落跑唯一，說什麼愛高雄真Cheap(廉價)」，第六點是「落選唯一，去台中也選不上」，最後一點更妙了「唯一支持顏寬恒讓你變消波塊」。

▲潘恒旭直接在臉書開嗆陳柏維 。（圖／記者吳奕靖翻攝） 。

▲潘恒旭直接在臉書開嗆陳柏維 。（圖／記者吳奕靖攝） 。

也難怪潘恒旭字字句句充滿火藥味，因為過去陳柏維猛打高雄市長韓國瑜受到關注，還被綠營人士封為「打韓悍將」，甚至日前在自己臉書預告將要參選台中立委時，發文也暗諷韓國瑜，當時他在文中強調，「我們要在最不可能獲勝的地方取得勝利，攻下中國派的地盤」、「願中國寒流退去後，牆內的人始終感到溫暖，而牆外只剩下被凍死的中國魚」。

預計陳柏維將在8月10日會在高雄正式宣佈參選，到時將正式對決台中市立委第二選區（大肚、龍井、烏日）國民黨派出現任立委顏寬恒。

▲潘恒旭直接在臉書開嗆陳柏維 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲潘恒旭直接在臉書開嗆陳柏維 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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關鍵字：韓國瑜,陳柏維,基進黨,國民黨,潘恒旭,觀光局,消波塊

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