讓牠自由　俄宣布9月1日前放歸「鯨魚監獄」裡所有鯨魚

▲俄羅斯宣布，將在9月1日底前放歸「鯨魚監獄」裡的所有鯨魚。（圖／翻攝自Free Russian Whales臉書)

國際中心／綜合報導

「俄羅斯衛星網」報導，俄羅斯「聯邦漁業署」署長謝斯塔科夫表示，計畫在2019年年底前放歸濱海邊疆區「鯨魚監獄」裡的所有鯨魚。

謝斯塔科夫說：「我們計畫在 9月1日前，放歸所有鯨魚，未來將處理白鯨去處的問題。我們研究了不同方案，但白鯨也必須運送至尚塔爾群島。」 他指出，放歸白鯨的進程將取決於天氣狀況和技術能力。他還補充說：「整體上，我們的最大任務是2019年放歸所有鯨魚。」

俄羅斯去年被踢爆，在遠東地區納霍德卡港有一座「鯨魚監獄」，在布滿尖刺的圍欄內圈禁11頭虎鯨、90頭白鯨，可能是有史以來最多野生海洋哺乳動物最囚禁事件。據了解，這些鯨魚是準備送往中國大陸的海洋樂園或水族館接受動物表演訓練。

此一消息曝光後，馬上即引發國際社會強烈抨擊，並要求釋放被囚的鯨魚。好萊屋影星李奧納多也曾呼籲粉絲為被囚的鯨魚請願，迄今誰願書已有超過150萬人連署。

6月27日，首批鯨魚被已被釋放到鄂霍次克海，當中包括兩頭虎鯨和六頭白鯨。7月16日釋放了第二批，包括3頭虎鯨。第3階段放歸行動於8月1日開始。

俄羅斯「自然資源與生態部部長」科貝爾金之前表示，「鯨魚監獄」裡的其餘5頭虎鯨將在夏季結束之前被放歸自然。

據指出，位於俄國遠東的這座「鯨魚監獄」裡總共囚禁了90頭白鯨和11頭虎鯨，均未成年。當中13頭白鯨不足1歲。後來有3頭白鯨和1頭虎鯨從網箱中消失。俄檢方將依「非法捕撈水中生物資源」罪名對相相關人士提出起訴。

俄羅斯總統普丁曾下達指示：自然資源與生態部、農業部與社會和科學組織一起，於2019年3月1日前決定被囚鯨魚的命運。 俄羅斯濱海邊疆區行政長官科熱米亞科在4月8日表示，科學家決定將這個「鯨魚監獄」裡的所有鯨魚放歸自然。