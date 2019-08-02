全球最極速海鷗！從英吉利海峽到西班牙 7天飆838公里

▲7天飛了838公里的「極速海鷗」，就是我啦！(圖／奧爾德尼鳥類觀測站)

國際中心／綜合報導

位處英吉利海峽中的英國奧爾德尼島(Alderney)，島上有一個鳥類觀測站。15年來都會定時常統計該島附近一帶海鷗的數量。

最近島上專家卻有驚人發現：一隻小黑背鷗(Lesser black backed Gull)為了覓食，竟然可以在短短7天內極速飛行，從英吉利海峽群島上的布賀島(Burhou Island)飛抵西班牙，路程長達838公里！堪稱是「全球最快的海鷗」。

鳥類觀測站的研究小組每年都會為停留在此的部分海鷗繫上腳環，以了解牠們的遷徙路線及過冬地點。上述「極速海鷗」從3年前開始，就常常在到夏天時到奧爾德尼島附近的布賀島繁衍後代。2016年時。團隊在布賀島為牠繫上腳環。

團隊上月17日也發現了牠的蹤影。然而僅一星期後，團隊竟在838公里外西班牙的阿瑞斯海灘(Ares Beach) ，透過辨識腳環上的號碼，發現了牠！

鳥類觀測站管理員霍頓(John Horton)表示，一般海鷗遷徙途中會停下休息，最遠可到北非摩洛哥。他認為一隻海鷗能夠在如此短的時間內飛得如此遠、如此快很不尋常。

他說： 「有可能是風向的關係，小海鷗應該是早知道有這麼一個安全及食物充足的地方，所以才會義無顧的奮力向前飛。」

▲團隊透過辨識腳環上的號碼，發現了這隻「極速海鷗」。(圖／奧爾德尼鳥類觀測站)

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