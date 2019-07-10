普丁有愛　俄12歲自閉症男孩獲贈黃金獵犬

▲▼馬科夫斯卡婭(左一)代表普丁送給阿爾謝尼(右二)一隻黃金獵犬。(圖／翻攝自俄羅斯生活新聞網）

國際中心／綜合報導

俄羅斯「生活」新聞網周二(9日)報導，位於西伯利亞的克拉斯諾亞爾斯克市Krasnoyarsk)一名有自閉症的12歲男孩， 最近幸運的收到了俄羅斯總統普丁送給他的黃金獵犬。

今年新年時，12歲男孩阿爾謝尼․費多洛夫寫信普丁，請求總統送他一隻狗。阿爾謝尼在信中說：「請送給我一隻黃金獵犬吧，這樣我就可以有個好朋友了。我相信奇跡會發生的。謝謝。」

7月9日，克拉斯諾亞爾斯克邊疆區教育部長馬科夫斯卡婭，代表普丁送給了阿爾謝尼一隻3個月大的黃金獵犬。馬科夫斯卡婭對男孩說：「阿爾謝尼，普丁總統收到的信件很多，但他選擇了你的信。你想要一隻狗狗在你身邊做朋友，你的願望實現了。我相信你們會成為好朋友，一起度過很多美好時光。」

報導稱，阿爾謝尼罹患自閉症譜系障礙(Autism Spectrum Disorder, ASD) ，缺乏社交溝通與社交互動能力。他在學校接受特殊的教育課程，今年上五年級。馬科夫斯卡婭說，黃金獵犬是善良、聰明的狗狗，對孩子尤其友善。

愛狗的普丁多年來送給孩子們的狗狗多不勝數，今年2月時，普丁也曾送出一隻黃金獵犬給濱海邊疆區的一名自閉症女孩。