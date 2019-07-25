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「殭屍雞」餐桌上復活+絕命大逃亡　美眉嚇壞驚聲尖叫

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▲本來已經「死翹翹」的生雞肉突然活蹦亂跳，把目擊者嚇得驚声尖叫。（圖／翻攝自臉書@Rie Phillips)

本來已經「死翹翹」的生雞肉突然活蹦亂跳，展開絕命大逃亡，把目擊者嚇得驚声尖叫。（圖／翻攝自臉書@Rie Phillips)

記者朱錦華／綜合報導

「陰屍路」上不寂寞，除了「活死人」之外，還有動物。「殭屍鹿」、「殭屍浣熊」你大概早已你聽說過，如今又有一個「新物種」:「殭屍雞」(Zombie Chicken)。

日前被瘋狂點擊的一支恐怖影片顯示，一塊本來在盤子上已經「死翹翹」的生雞肉， 突然死去活來，活蹦亂跳，把在現場目擊這一切的女生嚇得驚聲尖叫，影片迅速在網路爆紅。

影片的場景可能是一處廚房。影片剛開始時，畫面當中出現一盤被大缷八塊的生雞肉。應該是有人準備在做菜。突然，一塊已經被去皮的生雞肉似乎開始移動。接著牠竟然連爬帶滾的滾出盤子外！

這塊「 殭屍雞肉」似乎太急於逃出「生」天了，結果一個「骨碌」的掉到地上。在這恐怖的一瞬間，你可以聽到在場目擊者淒厲的者尖叫。

目前還不清楚這支影片是在哪裡拍攝的(從桌上的一雙筷子來看，很可能是在亞洲地區)。影片自從兩周前被網友菲立浦斯(Rie Phillips)在臉書上PO出後，已經有超過300萬人觀看。 成千上百的網友湧進臉書發問：為什麼「死翹翹」的動物竟然還會動呢？

一名網友解釋說：「通常是因為雞肉太新鮮了，肌肉仍然會有反應。」另一名網友說：「雞肉太新鮮了，有些肌肉還在發出訊號。」據了解，之所以會發生這脆異的一幕，原因是肉塊的神經末梢還沒完全死亡。完整畫面請看這裡 

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關鍵字：殭屍雞

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