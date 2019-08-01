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生態超載日每年都提前　人類需要1.75個地球才能生存！

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▲「全球足跡網路」指出，7月29日是今年的「地球生態超載日」。(圖／翻攝自全球足跡網路官網)

「全球足跡網路」指出，7月29日是今年的「地球生態超載日」。(圖／翻攝自全球足跡網路官網)

記者朱錦華／綜合報導

外媒報導，「全球足跡網路」(Global Footprint Network)最近發文指出，7月29日是今年的「地球生態超載日」(Earth Overshoot Day)。結論是：人類使用生態資源的速度，已超過地球自然生態系統更新速度的75%。意指人類如今需要1.75個地球的資源才能繼續生存。

「全球足跡網路」每年都會發布「地球生態超載日」，指地球在這一天提前用完該年度的可再生自然資源總量，進入生態赤字狀態。 今年的「地球生態超載日」是7月29日，是有史以來最早的一天(去年是 8月1日)。

「全球足跡網路」表示，魚類的捕獲量高於繁殖量、樹木的砍伐量高於種植量、二氧化碳排放量高於吸收量等，都屬於資源過度開發。

「全球足跡網路」創辦人兼總裁瓦克納格爾(Mathis Wackernager)說：「我們使用聯合國資料進行分析，得出的結論是：人類使用生態資源的速度超過地球自然生態系統的更新速度，超出75%，即人類生存需要1.75個地球。」

針對如何延後地球的「生態超載日」，該組織也提出一些建議：例如化石燃料開採減半有助於將日期延遲93天。由於畜牧業的甲烷排放量較高，如果將50%的肉類消費變為素食，可將日期推遲15天。

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關鍵字：地球生態超載日,全球足跡網路,Global Footprint Network

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