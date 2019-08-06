點2杯烏龍加仙草粉圓　清心店員：都一樣嗎？妹子一喝秒暈...網笑：智力測驗

▲店員神邏輯，讓原PO哭笑不得！（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

想點個飲料消暑，殊不知變成中文檢定大會！一名女網友口渴，日前到清心買2杯烏龍茶，一時興起想加仙草跟粉圓，店員確定飲品「兩杯都一樣嗎？」結果最後拿到一杯烏龍仙草跟一杯烏龍粉圓，讓原PO爆傻眼。

「清心店員的邏輯！」一名女網友在PTT笨版分享一樁糗事，上個（7）月她到清心買2杯手搖飲料，站在櫃台點餐，「我要兩杯烏龍，請問可以加仙草跟粉圓嗎？」店員上前確認回應，「可以啊，兩杯都一樣嗎？」且不忘重複一次，「所以是烏龍粉圓…」而原PO一秒接話，「跟仙草！」

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怎料飲料製作完成後，店員笑著遞給一杯烏龍仙草跟一杯烏龍粉圓，原PO傻眼一看誤會大了，明明是兩樣配料都要，但對方卻聽成兩杯都「一樣」！她崩潰回家後，自我反省了一天，直呼正確的點單方式，應該是「我要烏龍加粉圓跟仙草，總共2杯。」

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▲原PO笑稱，店員長得很清新！（圖／翻攝PTT）

本想喝個烏龍茶消暑，沒想到到頭來還真的烏龍一場，中文的奧妙之處，掀起大批網友噴笑，「笨版無誤，我說的不是店員，我說的是你XD」、「中文真的容易各自表述XD」、「一樣料和一樣，中文真的好神奇喔」、「很明顯是店員恍神呀，扯什麼中文博大精深」、「智力測驗Orz」、「我覺得店員只是直覺反應，不會有人一次加兩種料」、「這是中檢題目嗎？」、「英文就Two for each很清楚，中文真的很靠北」。

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