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最強防詐守門員　超商店員輪番上陣攔阻詐騙南警表揚

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▲五分局長陳錦文為感謝行員、店員的熱忱協助，分別前往頒發感謝狀及獎勵金，感謝「防詐守門員」對警方反詐騙工作的全力配合與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲五分局長陳錦文為感謝行員、店員的熱忱協助，分別前往頒發感謝狀及獎勵金，感謝「防詐守門員」對警方反詐騙工作的全力配合與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局統計轄區7月份攔阻詐騙成效計金融機構1件、超商4件，總計攔阻金額62萬5千元，其中OK超商開元門市，從店長到店員輪番上陣，一個月內就協助攔阻3起購買點數詐騙，堪稱防詐「最強防詐守門員」。

台南市警五分局以大數據分析詐欺被害人交款模式，發現遭詐民眾多以匯款及購買遊戲點數等方式，將款項交付造成財產損失。匯款可分為ATM、網路匯款及臨櫃匯款，而購買點數則是前往超商等通路購買後，告知遊戲點數卡密碼。為防制詐騙案件發生，五分局成立阻詐LINE群組，邀集轄內金融機構行員及超商店員擔任防詐守門員，在民眾臨櫃匯款或購買點數時加以關懷提問，如察覺有異立即通報警方前往，做為防詐最後的一道防線。

▲五分局長陳錦文為感謝行員、店員的熱忱協助，分別前往頒發感謝狀及獎勵金，感謝「防詐守門員」對警方反詐騙工作的全力配合與支持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局統計轄區7月份攔阻詐騙成效5件，總計攔阻金額62萬5千元，分別為京城銀行府城分行、統一超商育德門市及OK超商開元門市，其中OK超商開元門市，從店長到店員輪番上陣，一個月內就協助攔阻3起購買點數詐騙，堪稱防詐最強守門員。五分局長陳錦文為感謝行員、店員的熱忱協助，分別前往頒發感謝狀及獎勵金，感謝「防詐守門員」對警方反詐騙工作的全力配合與支持，才能成功攔阻詐騙案件之發生。

警方呼籲民眾網路詐騙防不勝防，當對方要求至超商購買大額遊戲點數卡，並要求告知遊戲點數卡密碼之行為，即是詐騙集團常用之詐騙遊戲點數手法，如有任何疑慮，直接撥打165反詐騙諮詢專線詢問查證，以免受騙上當。

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關鍵字：超商,店員,攔阻,詐騙,南警

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